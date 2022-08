© Copyright : DR

Kiosque360. Le parti est sorti indemne de sa dernière crise interne. Il s’apprête à désigner un comité préparatoire pour son prochain congrès ordinaire. Le quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse, revient sur la conciliation entre le clan Ould Errachid et le secrétaire général.

L’Istiqlal vient d’acter le report de son congrès extraordinaire. Cela s’est passé lors d’une réunion interne, tenue récemment à Harhoura, dans le cadre du comité exécutif, sous la présidence du secrétaire général. Le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son numéro du week-end des 13 et 14 août, n’a pas précisé la date de la réunion. Il a néanmoins affirmé, citant des membres du parti, qu’en plus de la majorité des membres du comité exécutif, les coordinateurs des trois régions du Sud, y compris Hamdi Ould Errachid, ont également participé à cette réunion.



La principale décision prise lors de ce conclave est donc le report du congrès extraordinaire, sans pour autant préciser de nouvelle date. Ce qui, d’après le quotidien, veut dire deux choses. D’abord que la crise interne suscitée par les velléités dominatrices que l’on prête au clan Ould Errachid a été dépassée. Ensuite, que le congrès extraordinaire n’aura peut-être finalement pas lieu et qu’en lieu et place, le parti s’achemine vers l’organisation de son congrès ordinaire dans les temps réglementaires.



Pourtant, le clan Ould Errachid avait défendu bec et ongles la tenue d’un congrès extraordinaire avec pour ordre du jour l’amendement d’une partie des statuts de la formation, rappelle le quotidien. L’essentiel des changements devait toucher à la composition du conseil national. En ce sens, les parlementaires, députés et conseillers de la deuxième Chambre, ainsi que les inspecteurs provinciaux du parti, ne devraient plus siéger «ès qualité» dans l'instance décisionnelle du parti. Cette proposition d’amendement émanant du clan Ould Errachid a été interprétée comme une volonté de ce dernier de contrôler le parlement du parti.



De ce fait, relève Al Akhbar, le report du congrès extraordinaire, tout en mettant fin à la crise, ouvre la voie à la réunion prochaine du conseil national, en session ordinaire. Laquelle réunion sera consacrée exclusivement à la désignation du président et des membres du comité préparatoire du prochain congrès. Justement, affirme le quotidien, citant des sources du parti, l’une des finalités de la démarche du clan Ould Errachid était d’empêcher le député d’Al Hoceima et chef du groupement au parlement du parti à la première Chambre d’accéder à la présidence du comité préparatoire.



Noureddine Modiane, c’est de lui qu’il s’agit, qui vient d’ailleurs de reconquérir son siège, est réputé proche allié de Nizar Baraka, actuel secrétaire général. Il a, du reste, fait front face au clan Ould Errachid lors de sa tentative de mainmise sur le comité exécutif. Son élection à la tête du comité préparatoire pourrait faciliter l’élection de Nizar Baraka pour un deuxième mandat.



En définitive, conclut Al Akhbar, le secrétaire général aura réussi à faire sortir le parti d’une crise interne qui a failli le faire éclater. Il a également pu arracher un consensus à l’ensemble des membres du comité exécutif sur la nature des changements que devraient connaître les statuts du parti, notamment pour ce qui est de la composition de ce même organe exécutif.