C’est désormais un secret de Polichinelle. Pour s’attaquer au Maroc et lui porter préjudice, tous les moyens sont bons pour le régime algérien. Cette hostilité, cette haine et cet acharnement se manifestent clairement dans le traitement médiatique réservé au Royaume et à son intégrité territoriale.

Ainsi, les fake news, les manipulations, les montages et les trucages sont les instruments de l’autre sale guerre que mène le pouvoir algérien contre les intérêts du Maroc. En l’espace de 24 heures, de mercredi à jeudi, l'agence officielle de presse algérienne APS a confectionné pas moins de 44 dépêches en arabe et en français sur des thématiques bien choisies pour s’en prendre au Royaume, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 7 décembre.

Les thématiques, précisent les sources du quotidien, s’articulent autour «des bombardements fictifs du Polisario, de la guerre fictive entre le Maroc et les séparatistes du Polisario, de l’annulation des accords entre le Maroc et l’Union européenne (UE) et de la violation des droits de l’Homme». Et quand l’APS ne produit pas de dépêches, elle monte au créneau pour relayer des fake news rapportées par d’autres médias publics et privés qui oeuvrent dans le giron du pouvoir militaire algérien.

Cette sale guerre médiatique, dénuée d’éthique et de déontologie en matière de traitement de l’information, consiste également à amplifier et à manipuler des manifestations sociales au Maroc pour leur donner des connotations politiques et les présenter comme des mouvements rebelles contre le makhzen. Autant dire que les caporaux du pouvoir algérien ont mis en place une feuille de route pour ces médias qu’ils instrumentalisent pour servir leurs desseins.

Dans ce sillage, poursuit Al Ahdath, la dernière visite du ministre israélien de la Défense a été une occasion pour l’APS de pondre une série de dépêches d'une rare hostilité, véhiculant la haine à l’encontre du Maroc et allant jusqu’à confectionner une dénonciation de cette visite par le parti du Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté.

Quand il n’y a pas de production médiatique locale ciblant le Maroc, l’APS met le cap sur la presse internationale en vue de dénicher une information allant à l’encontre des intérêts du Maroc pour la reformuler et lui donner une autre dimension sur son fil d’actualité. Enfin, quand il n’y a rien à balancer sur ce fil, les caporaux médiatiques passent à la fabrique de l’information, quitte à décontextualiser une vidéo ou une image. Bref, le pouvoir algérien et ses médias mettent tout en oeuvre pour nuire au Royaume.