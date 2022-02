© Copyright : DR

Clap de fin pour Abdeladim Lhafi à la tête du Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Dans sa livraison du 9 février, le quotidien Assabah annonce que le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a écarté ce vétérinaire de formation après 19 ans à la tête du Haut commissariat. Pour rappel, le Roi Mohammed VI avait nommé cet ancien ambassadeur du Royaume en Allemagne à ce poste en 2003.

Pour annoncer sa décision, Aziz Akhannouch a publié un décret ministériel dans le Bulletin officiel, dont le quotidien Assabah détient copie. Ce décret est signé par le nouveau ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki. Ce dernier était le secrétaire général du même ministère depuis 2013 avant de succéder à Aziz Akhannouch, nommé par le souverain Chef du gouvernement.

D’après le décret ministériel publié dans le Bulletin officiel, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, dirige désormais par intérim le département des eaux et forêts. Dans le détail, le document explique que le ministre de tutelle s’occupera de la gestion administrative, financière et comptable du département en attendant le lancement de l’Agence nationale des eaux et forêts.



La création de cette agence, approuvée par un projet de loi adopté par le Conseil de gouvernement en 2021 et présidé par Saâd Eddine El Othmani, avait d’ores et déjà annoncé la fin pour Abdeladim Lhafi à la tête du Haut commissariat aux eaux et forêts.

Ce projet de loi, présenté par Aziz Akhannouch, alors ministre de tutelle, disposait que cette nouvelle agence a pour mission l’exécution de la politique gouvernementale en matière de gestion des espaces forestiers et de lutte contre la désertification, ainsi que la définition des règles de création et de gestion des réserves et parcs nationaux.



Pour rappel, la création de cette agence s’inscrit dans la nouvelle stratégie forestière lancée début 2020 par le Roi Mohammed VI et intitulée “Forêts du Maroc 2020-2030”. Elle constitue un tournant important dans la gestion forestière au Royaume, selon plusieurs observateurs.



Quelques années plus tôt, Aziz Akhannouch avait retiré en 2017 toutes les prérogatives d’Abdeladim Lhafi en raison de désaccords profonds sur la gestion du département des eaux et forêts, relève le quotidien Assabah.