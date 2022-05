© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a tenu son congrès régional hier, samedi 28 mai 2022 à Dakhla, en présence de membres du bureau politique, des cadres et parlementaires du parti dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Présidée par Mohamed Boussaïd, membre du bureau politique du parti, ce congrès intervient dans le cadre des rencontres régionales programmées par le RNI, en vue de renforcer les structures politiques de cette formation politique et de consolider ses organes organisationnelles dans toutes les régions du Royaume.

Cet évènement a permis de rappeler les recommandations du 7e congrès national du parti, tenu en mars dernier, marqué par la reconduction du président du RNI, Aziz Akhannouch, à la tête du parti.

A cette occasion, les membres du bureau politique du parti ont passé en revue les décisions et mesures phares prises par le gouvernement, ainsi que les efforts déployés en faveur de la mise en œuvre d’une série de programmes et projets de développement aux niveaux national et régional.

Ils ont mis l'accent sur la place de choix qu'occupe la région, vu ses potentialités naturelles et humaines, appelant les cadres et militants à l’échelle régionale à poursuivre l’encadrement des citoyens et à s'engager dans la dynamique enclenchée par le parti.

Mustapha Baitas, membre du bureau politique du parti, a précisé que cette rencontre est l'occasion de valoriser les grands efforts de développement menés dans le Royaume sous le leadership du Souverain, et a mis l'accent sur le rôle important que jouent les représentants du parti au niveau de la région en ce qui concerne la défense des intérêts des citoyens.

Mustapha Baitas a également indiqué que le congrès a débattu de l’aspect organisationnel lié à la mise en œuvre du programme du parti, via des opérations de communication et des actions de proximité, à l’écoute des citoyens.

Ce congrès, auquel ont pris part le président du groupe du RNI à la Chambre des représentants, Mohamed Ghiat, le coordinateur régional du parti, Mohamed Lamine Hormatallah et le membre du bureau politique du parti, Marouane Chbaatou, est la première activité organisationnelle dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, après le congrès national du parti.

A l’issue de ce congrès, les membres du parti ont voté à l’unanimité en faveur de la désignation du coordinateur régional du parti, Mohamed Lamine Hormatallah, qui aura la mission de former le bureau régional du parti.