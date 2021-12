© Copyright : DR

Kiosque360. Le conseil national de l’USFP, qui s’est réuni le week-end dernier a adopté une série d'amendements des statuts du parti. Tous ces changements versent dans le sens d’un troisième mandat pour Driss Lachguar. Plusieurs Ittihadis comptent déjà aller en justice pour les faire annuler. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah

C’est désormais une tradition au sein de l’USFP. A un mois de son congrès national, prévu fin janvier, le parti est comme d’habitude divisé, "polarisé" selon le quotidien Assabah qui a consacré, dans son numéro du lundi 20 décembre, une analyse à la situation de cette formation politique à la veille de ce rendez-vous crucial.

Le parti vient de tenir, samedi dernier, une réunion de son conseil national qui a adopté une série de mesures qui seront appliquées lors du congrès. De nouveaux critères qui portent essentiellement sur l’élection du premier secrétaire ont ainsi été mis en place.

Le plus important de ces amendements autorise l’actuel premier secrétaire, Driss Lachguar à se présenter pour un troisième mandat. "Les autres critères ont pour finalité d’empêcher les autres candidats, cinq au total, de lui ravir le poste", estime Assabah. Ainsi, pour pouvoir être déclaré candidat, un Ittihadi doit avoir milité au sein du parti et faire partie de ses instances dirigeantes durant une période d’au moins dix ans. Le candidat potentiel doit également s’acquitter de toutes ses obligations financières envers le parti.

Mais le clou du spectacle est sans doute l’opération de l’élection du premier homme (ou femme) du parti. "Là encore, tout a été pensé pour favoriser Lachguar", affirme Assabah. D’après le quotidien, le premier secrétaire sera élu non pas par le congrès et donc par tous les congressistes, au vote secret, comme le stipulent les statuts actuellement, mais par les membres des secrétariats régionaux à travers une plateforme mise en place à cet effet et par les membres "ès qualités" du conseil national.

C’est un amendement qui a été contesté par Abdelkarim Benatik, candidat à la direction de l’USFP. "C’est un amendement qui favorise Driss Lachguar d’autant plus que, de l’avis de tous les Ittihadis, c’est lui qui contrôle désormais tout l’appareil du parti", estime Assabah.



Ces amendements fortement contestés ont néanmoins été adoptés à 201 voix pour et 9 abstentions par le conseil national, précise le quotidien, mais ils doivent encore être entérinés par le congrès avant d’être opposables à tout le monde. Pour l’ancien ministre Abdelkarim Benatik "il s’agit d’un retour en arrière en termes de démocratie interne et ces mesures viennent mettre à terre tout ce que le parti a construit durant ces 30 dernières années". Ce qui fait dire à Assabah que l’USFP est en passe de vivre un moment très critique étant donné que plusieurs militants, dont principalement les membres du courant "changement démocratique", ont déjà exprimé leur intention de contester ces amendements du règlement intérieur du parti devant le tribunal administratif.

Toujours est-il, Driss Lachguar, qui préside le comité d’organisation, n’a pas encore présenté officiellement sa candidature. Selon les statuts, les candidatures peuvent être présentées un mois avant le congrès, alors que dans le cas actuel il est spécifié que les candidatures au poste du premier secrétaire seront déposées auprès du secrétariat du comité organisationnel à l’ouverture des travaux du congrès.

Quant au président du conseil national, Habib El Malki, il semble que son éventuelle candidature est déjà grillée. Lors de la réunion du parlement du parti, ce dernier avait suggéré que l’USFP adopte, vis-à-vis du gouvernement, une posture non pas d’opposition, mais de soutien critique. L’idée a été largement rejetée et le quotidien estime que cette proposition risquerait de réduire considérablement les chances d’El Malki dans la course au poste de premier secrétaire.