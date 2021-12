© Copyright : Ministères de la Santé / Intérieur

Kiosque360. Les autorités locales de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima durcissent les contrôles du pass sanitaire pour accéder aux administrations. Dans ce cadre, le fichier de vaccination est passé au peigne fin pour identifier les fonctionnaires et les élus anti-vaccin. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les autorités locales de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima comptent bien imposer le respect du pass sanitaire afin d’accéder aux administrations et assurer une transparence du fichier de vaccination, pour mettre un terme à tout trafic ou manipulation de données.

Cette rigueur a été instaurée suite à la circulation d’informations faisant savoir que plusieurs élus et fonctionnaires non-vaccinés usaient de leur pouvoir pour accéder aux administrations et collectivités territoriales de la région. C’est ainsi que les autorités compétentes ont lancé une opération de recensement à l’échelle de la région pour maîtriser le fichier des vaccinés et des non-vaccinés, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 14 décembre.

Ainsi, les listes des fonctionnaires, des élus et des présidents de communes seront arrêtées par les services de l’Intérieur à l’échelle de la région. L’opération permettra de connaître le nombre de doses reçues et la validité du pass sanitaire pour chaque personne. De même, l’opération révélera les cas de manipulation de données et de falsification du pass sanitaire, d'autant que des arrestations ont été effectuées, dans ce cadre, dans la ville de Tanger.

En effet, rappellent les sources du quotidien, deux personnes, âgées respectivement de 37 et 63 ans, ont été interpellées à Tanger pour manipulation de la base de données relative à l’opération de vaccination. Ces deux personnes, un infirmier et une intermédiaire, ont été arrêtées en flagrant délit de falsification. Elles alimentaient le système avec des données falsifiées de personnes non-vaccinées, en contrepartie de sommes d’argent. Un troisième infirmier a été arrêté dans le cadre de la même affaire, ajoutent les sources du quotidien.

L’enquête ouverte par les services compétents permettra d'identifier les personnes ayant bénéficié d’un pass sanitaire sans se faire vacciner. L’opération des autorités locales de la wilaya de Tanger s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de falsification et d’utilisation frauduleuse de documents et tests médicaux relatifs à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19.