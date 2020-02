© Copyright : DR

Depuis son mariage avec Amal Saqr, le rappeur Muslim est sous le feu des critiques. On lui reproche actuellement d'avoir abandonné ses enfants. Invité de l'émission Mosaïque, sur Medi1 Radio, il répond.

Le rappeur marocain Muslim n’a pas mâché ses mots. Lors de son intervention sur le plateau de l’émission Mosaïque, diffusée par Medi1 Radio, l’artiste marocain, qui a divorcé en octobre 2019, répond aux critiques que le grand public lui adresse via les réseaux sociaux.

On lui reproche d’avoir abandonné ses enfants depuis son mariage avec la comédienne Amal Saqr. Cette dernière était également invitée dans le studio, et a affirmé qu’il se rendait à l’école chaque jour, pour récupérer ses enfants à la sortie et passer du temps à leurs côtés.