Mouna Fettou a adopté le jeune intermittent, une formule qui lui a permis de perdre du poids et de recevoir plus de propositions pour de rôles au cinéma et à la télévision.

Interrogée par Le360 sur son amincissement, la comédienne a révélé son secret, peu après l’hommage qui lui a été consacré au Festival International du film de Dakhla.

«J’ai décidé de prendre soin de ma santé en optant pour le jeûne intermittent. Il est connu que cette méthode fonctionne bien chez les personnes qui l’adoptent avec sérieux en l’accompagnant avec des exercices sportifs. Il est important également d’ajuster son régime alimentaire», a déclaré l'actrice.

Mouna Fettou a aussi affirmé qu'un changement de look et sa nouvelle silhouette lui avaient offerts de nouvelles opportunités au cinéma et sur le petit écran. «J’ai remarqué que depuis que j’ai perdu du poids, on commence à me proposer de camper des personnages d’un âge plus jeune», a-t-elle précisé.

Mouna Fettou est en ce moment sur plusieurs projets: «j’ai joué dans le prochain long métrage de Faouzi Bensaïdi, Un Jour ensolleillé, qui est en post-production, j’ai aussi fait partie du casting de la série Vie privée de Morad El Khaoudi, et j’ai commencé le tournage d’une autre série, avec Yassine Fennane, pour le compte de la chaîne de télévision Al Aoula».