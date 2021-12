© Copyright : DR

La toute nouvelle épouse de l’international français Ousmane Dembélé, est issue d’une famille berbère marocaine, et elle est originaire du douar Aghbalou, près de Guelmim, a appris Le360 de source sûre.

Fin du suspense: Le360 a appris de source sûre que l'heureuse élue est Rima Edbouche, une Italo-Marocaine originaire d’Ifrane de l'Anti-Atlas, une commune rurale relevant de la province de Guelmim. Plus précisément, Rima Edbouche est issue d’Aghbalou, un des douars que compte cette localité connue aussi pour avoir accueilli la famille de deux célèbres frères: Mustapha et Youssouf Hadji, originaires quant à eux du douar Agoumad.

L’attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé et sa compagne se sont en effet dits oui la semaine dernière, en toute discrétion, au cours d'une cérémonie selon les usages de la tradition marocaine.

Plusieurs vidéos, montrant l’international français dans une ambiance très festive au milieu de sa famille et de ses amis, ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Le footballeur ne s'est pas encore confié devant les médias sur ce sujet. Bien que son visage soit bien visible sur les photos qui ont largement été partagées sur les réseaux sociaux, l’identité de la jeune mariée restait encore inconnue.

Née à Castelfranco Veneto, dans le Nord-Est de l’Italie, Rima Edbouche a grandi en France où elle poursuit actuellement encore ses études universitaires, nous a confié un proche de la famille Edbouche.

Les parents de Rima, Brahim Edbouche et Fatima Bouzidane, résident aujourd'hui à Agadir, dans le quartier de Boutchakat, poursuit la même source. Le nom de sa cousine, Aicha Edbouche, est connue chez les habitants d'Agadir pour avoir présidé la commune de Drarga, outre le fait qu'elle a occupé un siège au conseil régaional de Souss-Massa.

Rima est créatrice de contenus Mode et Lifestyle sur le net, tout particulièrement destinés aux femmes voilées. Elle anime deux comptes sur les réseaux sociaux: un profil Tik Tok ayant plus de 386.000 abonnés et un compte Instagram avec plus de 68.500 followers.