Le célèbre mannequin et actrice britannique, Cara Delevingne, était à Marrakech pour fêter en toute intimité, les 30 ans de sa compagne, Ashley Benson.

Après avoir officialisé leur relation en mai, Cara Delevingne et Ashley Benson se sont mariées au mois d’août et filent le parfait amour. Sur Instagram, les deux jeunes femmes ne ratent pas une occasion de se déclarer leur flamme.

Le 19 décembre, à l’occasion de l’anniversaire de Ashley Benson qui fêtait ses 30 ans, Cara Delevingne lui a ainsi adressé un message accompagné de plusieurs photos. "Il y a tellement de choses que je pourrais dire mais ce que j'aime et que je chéris le plus entre nous c'est que je n'ai pas besoin de le faire parce que TU LE SAIS et c'est tout ce qui compte. C'est toi et moi, et c'est ça mon aspect préféré (…). Tu me permets d'être folle, sauvage, libre, curieuse et de me sentir en sécurité. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours et je suis fière de te voir grandir et devenir la femme que tu as toujours rêvé d’être", a-t-elle posté sur son compte Instagram.

Mais ce n’est pas tout. Pour fêter en beauté cet anniversaire, les deux jeunes femmes se sont envolées pour le Maroc, où elles ont expérimenté plusieurs activités à Marrakech.

Petit-déjeuner au lever du jour en Montgolfière, séance de karting dans le désert d’Agafay, ballade en side-car dans les ruelles de la medina et bien entendu la traditionnelle séance de henné sous une tente caïdale avec, en prime, un spectacle traditionnel.

Un voyage à deux organisé dans le plus grand secret par Cara Delevingne en guise de cadeau à Ashley Benson.

Celle-ci, qui a partagé quelques clichés de leur séjour, n’a pas manqué de remercier sa compagne pour sa délicate attention : "j’ai été surprise pour mon trentième anniversaire. J’ai toujours rêvé de visiter le Maroc. J’ai fait face à de nombreuses peurs et entrepris de nouvelles aventures avec ma meilleure amie à mes côtés. Je ne pouvais rien demander de mieux. Je t’aime."