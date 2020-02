Cri du coeur: Mohammed Marouazi supplie Sanaa Akroud de renoncer à leur divorce

Sana Akroud, actrice-réalisatrice et Mohammed Marouazi, comédien, producteur et réalisateur.

Le comédien et réalisateur Mohamed Marouazi ne veut plus de ce divorce, et supplie celle qui l'a quitté, Sanaa Akroud, de renoncer à leur séparation. Il a lancé ce cri du coeur sur son compte officiel Instagram.

Mohammed Marouazi ne supporte plus d'être séparé de Sanaa Akroud. Dans un post sur son compte Instagram, le comédien publie la photo de celle qui vient de le quitter et de demander le divorce, et la prie de revenir sur sa décision. "C'est bon, tu t'es reposée maintenant? Alors s'il te plaît, reviens. Souad parle à ta soeur, Shahrazad, aide-moi, lance le réalisateur, demandant dans la foulée à ses belles-sœurs d'intervenir. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marouazi (@marouazi.official) le 4 Févr. 2020 à 9 :13 PST Après un mariage qui a duré une dizaine d'années, le couple, qui vit à présent au Canada, avait annoncé son divorce sur ce même réseau social, Instagram, le 16 septembre 2019. Six mois plus tard, Mohamed Marouazi se retrouve à supplier sa femme de se remarier avec lui. Divorce consommé entre Mohammed Marouazi et Sanaa Akroud A l'heure où nous mettons en ligne, la comédienne n'a toujours pas répondu à son ex-mari. Il faut dire que Sanaa Akroud est très occupée en ce moment, avec la promotion de son film "Myopia", dont la sortie est prévue très prochainement.

Par Qods Chabaa