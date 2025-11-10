Trump reçoit le président syrien, une rencontre historique pour consacrer leur alliance

Le président syrien Ahmed al-Charah (à droite) écoutant le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, à Washington D.C le 9 novembre 2025. AFP or licensors

Le président intérimaire syrien, dont la coalition islamiste a renversé le dirigeant de longue date Bachar al-Assad en décembre 2024, est arrivé à Washington samedi avec son ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani.

Dimanche, il a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et discuté «des potentiels domaines de coopération entre la Syrie et le FMI afin de soutenir le développement et la croissance économique dans le pays», selon la présidence syrienne.

Après de 13 ans de guerre civile, la Syrie cherche en effet à garantir des fonds pour sa reconstruction, dont le coût pourrait dépasser 216 milliards de dollars, selon la Banque mondiale.

It was a privilege to welcome President Ahmad al-Sharaa to the IMF. We discussed the economic transformation Syrians need & deserve—which his government is making possible. I reiterated IMF's readiness to help including through our existing technical support for key institutions. pic.twitter.com/YVnlDUAJfE — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 9, 2025

Lors de cette visite historique, Damas devrait signer un accord pour rejoindre la coalition internationale antijihadiste menée par les États-Unis, selon l’émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack. Cette question figure «en tête de l’agenda», a confirmé à l’AFP une source diplomatique syrienne.

Les États-Unis, eux, prévoient d’établir une base militaire près de Damas, «pour coordonner l’aide humanitaire et observer les développements entre la Syrie et Israël», selon une autre source diplomatique en Syrie.

«Nouveau chapitre»

La rencontre entre M. Trump et M. Chareh «ouvre un nouveau chapitre dans la politique américaine au Moyen-Orient», estime l’analyste Nick Heras, du New Lines Institute for Strategy and Policy.

Vendredi, les États-Unis ont retiré le dirigeant syrien de la liste noire des terroristes. Depuis 2017 et jusqu’à décembre dernier, le FBI offrait une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation du leader de l’ancienne branche locale d’Al-Qaïda, le groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Jeudi, c’est le Conseil de sécurité de l’ONU qui avait levé les sanctions contre M. Chareh, à l’initiative des États-Unis, saluant l’engagement des autorités syriennes à «lutter contre le terrorisme».

Dès sa prise de pouvoir, M. Chareh a rompu avec son passé, multipliant les ouvertures vers l’Occident et les États de la région, dont Israël avec lequel son pays est théoriquement en guerre.

Donald Trump avait déjà rencontré le dirigeant syrien lors d’un voyage dans le Golfe en mai.

«Trump amène Chareh à la Maison Blanche pour dire qu’il n’est plus un terroriste (...) mais un dirigeant pragmatique et, surtout, flexible qui, sous la direction américaine et saoudienne, fera de la Syrie un pilier régional stratégique», explique Nick Heras.

M. Chareh, qui s’est rendu à l’ONU à New York en septembre, veut lui «la bénédiction de Trump pour débloquer des milliards de dollars (...) pour reconstruire la Syrie et consolider son contrôle sur le pays».

Liens avec Israël

«Au niveau national, cette coopération risque d’accentuer le déséquilibre croissant entre Damas et les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes dans le nord-est du pays», analyse de son côté Nanar Hawach, spécialiste de la Syrie à l’International Crisis Group (ICG).

NEW ANALYST’S NOTEBOOK | UN Lifts Sanctions on Syria’s President as White House Visit Beckons@maya_ungar analyses the U.S.-led diplomatic push ahead of a planned meeting between Ahmed al-Sharaa and Donald Trump.https://t.co/UsEOmcBN3N — Crisis Group (@CrisisGroup) November 8, 2025

La majorité des troupes américaines sont basées dans les zones sous contrôle kurde. L’ouverture d’une base à l’aéroport militaire de Mazzeh, près de la capitale, changerait la donne.

Le groupe jihadiste Etat Islamique (EI) a été défait en 2019 en Syrie par la coalition internationale et les FDS, qui négocient les conditions de leur intégration dans l’armée.

Mais ces pourparlers «n’ont pas pas beaucoup avancé, ce qui complique les plans des États-Unis concernant le maintien de leurs troupes dans le nord-est du pays», ajoute Michael Hanna, directeur du programme américain de l’ICG.

🎙️#Entretien | Troupes américaines près de Damas : « Cela ferait des États-Unis l'acteur le plus puissant en Syrie »



Propos recueillis par @noura_doukhi 👇https://t.co/Mxks8ZOGJu — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) November 7, 2025

M. Trump et M. Chareh devraient également évoquer les négociations entamées par les autorités syriennes avec Israël pour un accord de sécurité en vertu duquel l’Etat hébreu se retirerait des zones du sud du pays occupées après la chute de Bachar al-Assad.

En mai, le dirigeant américain a pressé son homologue syrien de rejoindre les accords d’Abraham, qui ont vu plusieurs pays arabes reconnaître Israël en 2020.