Onze étrangers et cinq Portugais tués dans l’accident de funiculaire à Lisbonne

Une femme pleure à côté de fleurs en hommage aux victimes exposées sur le site de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne le 5 septembre 2025. 16 personnes ont été tuées et 21 blessées dans un accident de funiculaire le 3 septembre 2025. Le funiculaire jaune Gloria a dévié d'une portion abrupte de ses voies dans l'un des lieux touristiques les plus populaires de Lisbonne, s'écrasant contre un bâtiment.

La catastrophe, survenue mercredi en fin d’après-midi dans un quartier très touristique du centre de la capitale portugaise, a coûté la vie à cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, un Suisse, un Américain et un Ukrainien, a détaillé la police judiciaire dans un communiqué.

En revanche, aucun Allemand n’est décédé dans l’accident à ce stade, contrairement à une information fournie par les autorités jeudi, mais il ya bien trois blessés originaires de ce pays, dont un enfant de trois ans.

L’accident a fait en tout une vingtaine de blessés dont au moins onze étrangers, selon les secours.

Parmi les Portugais décédés figuraient quatre employés d’une même institution d’aide sociale dont les bureaux sont situés au sommet de la colline parcourue par le funiculaire.

D’après les témoins, un des deux wagons jaunes de l’ascenseur de la Gloria -- reliés par un câble en système de contre-poids -- a dévalé la colline à toute allure, avant de dérailler au niveau d’un virage et de se fracasser contre un immeuble alors qu’il était quasiment plein.

Sous le choc

Les débris du funiculaire centenaire ont été déblayés dans la nuit de jeudi à vendredi, rendant un semblant de normalité à la rue où la catastrophe a eu lieu, mais la capitale portugaise restait sous le choc.

«Je ne sais pas ce qui m’a le plus impressionné, si c’était de voir le wagon dévaler les rails comme un jouet, l’enfant (blessé dans l’accident, ndlr) ou les gens qui ont fini par mourir, certains sous nos yeux», a confié un témoin, Bruno Pereira, au micro de la télévision publique RTP.

Les causes précises de l’accident restent inconnues, et l’agence portugaise chargée d’enquêter sur les accidents aériens et ferroviaires a reporté de vendredi à samedi après-midi la publication d’une «note informative faisant état des premières constatations confirmées», avant un rapport préliminaire d’ici un mois et demi.

Interrogé jeudi sur les causes de l’accident, le directeur de la police judiciaire Luis Neves a affirmé qu’aucune piste n’était écartée pour le moment: «Rien n’est exclu. Nous ne pourrons prendre position que quand nous serons sûrs. A ce stade, il faut garder l’esprit ouvert.»

Inspection quotidienne

La principale piste évoquée par les médias locaux concerne l’éventuelle rupture d’un câble de sécurité, qui pourrait être la conséquence d’une éventuelle négligence dans les travaux de maintenance du funiculaire, assurés par un sous-traitant du gestionnaire des transports lisboètes, Carris.

«La cause de l’accident a été la rupture d’un câble. C’est un câble qui est en tension pendant l’opération, car un wagon en pneu l’autre», a souligné un ancien bâtonnier de l’ordre des ingénieurs, Carlos Mineiro Aires sur la télévision nationale SIC.

«Quelque chose d’habituel s’est passé qui a subitement brisé le câble, et c’est sur ça que doit se focaliser l’enquête», a-t-il ajouté.

«On ne peut pas partir de la prémisse que le problème est dans le câble. C’est ce que l’enquête va déterminer», a toutefois assuré le patron de Carris, défendeur aussi à plusieurs reprises le plan de maintenance de ses appareils, selon lui «scrupuleusement respecté».

La presse portugaise a d’ailleurs publié le rapport de l’inspection quotidienne réalisé le matin du jour du drame, indiquant que le funiculaire présentait «toutes les conditions» nécessaires pour circuler.

D’après les chiffres fournis par Carris à l’hebdomadaire Expresso, l’ascenseur de la Gloria a transporté 769.000 passagers en 2024, soit une baisse annuelle de 23%.