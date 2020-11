Burkina Faso: Kaboré devrait négocier pour former sa majorité

Allocution du président Roch Marc Christian Kaboré à Ouagadougou, le 26 novembre 2020, à la suite de la réélection à la tête du Burkina Faso.

© Copyright : OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Le parti du président Marc Roch Christian Kaboré, réélu pour un second mandat au Burkina Faso, n'a pas obtenu la majorité législative lors du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre et devra négocier avec ses alliés et sans doute l'opposition pour obtenir une majorité à l'Assemblée.