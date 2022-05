© Copyright : DR

Véritable icône de la chanson française et star incontestée de la soirée de gala organisée par i24NEWS, lundi 30 mai 2022 à Rabat, à l’occasion de l’ouverture des bureaux de la chaîne au Maroc, Enrico Macias a témoigné tant de son émotion que de son bonheur d’être au Royaume. C’était en musique... et en partage.

Ses chansons, pleines de soleil, de cœur et de nostalgie témoignent de cette âme méditerranéenne qui ne s’est jamais éteinte en lui. Son parcours, riche, est celui d’un enfant de Constantine, issu d'une Algérie qui lui refuse non seulement d’y retourner, mais ne serait-ce que de s’y produire un jour. Sa carrière et son succès, Enrico Macias les fera bien loin, en France. Et c’est au Maroc qu’il vient, souvent, retrouver sa Méditerranée du sud et un peu de son âme maghrébine.

C’est à ce titre qu’Enrico Macias était la vedette incontestée de la soirée de gala organisée lundi 30 mai au Chellah, à Rabat, par la chaîne d’information en continu i24NEWS, à l’occasion de l’ouverture de ses deux bureaux au Maroc, dans la capitale et à Casablanca.

Une soirée riche en annonces puisqu’on y a appris, notamment, que l’ouverture desdits bureaux était prévue dès le lendemain, ce mardi. Une soirée de tous les souvenirs également quand Patrick Drahi, le patron, d’origine marocaine, d’Altice, propriétaire de la chaîne, au demeurant une des plus grandes fortunes de France, n’a pas manqué de partager les moments marquants de son enfance et de sa jeunesse à Casablanca. Tout comme Frank Melloul, le PDG fassi de i24NEWS. Mais une soirée également de toutes les émotions et de moments de partage et dont le maître a été le même Enrico Macias.

Sur scène pour partager quelques-unes de ses plus belles chansons, l’artiste a rappelé que son moteur a toujours été la paix, notamment entre arabes et Israéliens. Il a aussi souligné que cette paix est non seulement possible, mais qu’elle existe déjà bel et bien, dans ce pays qui s’appelle le Maroc. Il n’a d’ailleurs pas manqué de dire et de chanter le bonheur qu'il éprouve à chaque fois qu'il s'y rend.

Le moins que l'on puisse dire est que ce bonheur était partagé, notamment par la chanteuse marocaine Sanae Marahati, une jeune artiste qui a fait sien le combat de revaloriser tout un pan du patrimoine musical marocain (melhoun, gharnati, musique juive marocaine). Emue à en trembler devant celui qu’elle considère comme son «idole», Sanae Marahati était néanmoins sur scène avec Macias. Et c’était pour chanter ensemble Ya rayah d’un certain Dahmane El Harrachi. Tout un symbole.