Les gifles se suivent et se ressemblent pour le tandem Alger-Polisario après la reconnaissance US de la marocanité du Sahara. Et l’apparition du président Tebbonune n’a pas rassuré les siens. Quant au Royaume, conforté dans sa position, il est bien occupé par sa stratégie de vaccination de masse anti-Covid-19. Voici votre round-up de la semaine.