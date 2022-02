Située à l'entrée de la Médina, la place Jamâa El Fna est le théâtre quotidien d'activités commerciales et de divertissements.

Les lecteurs du magazine de voyage Condé Nast Traveler ont évalué, dans le cadre de l’enquête des Reader’s Choice Awards, les villes les plus conviviales au monde. Et dans ce classement annuel, la ville ocre figure en troisième position du top 10.

Parmi les critères de la 34e enquête des Reader’s Choice Awards, les globe-trotters et lecteurs de la publication anglo-saxonne dédiée aux voyages, ont ainsi du juger l’accueil, la gentillesse, la disponibilité des locaux ou encore l’aisance à parcourir la ville afin de déterminer son degré de convivialité.

Résultat de cette enquête, un top 10 coloré et hétéroclite où Marrakech se classe en 3ème position, derrière les villes de Kralendijk, la capitale néerlandaise de l'île de Bonaire dans les Caraïbes, et San Miguel de Allende, au Mexique.

Marrakech, décrite comme ayant été de tout temps «une portée d’entrée, non seulement au continent africain mais au monde arabe dans son ensemble», s’impose, explique-t-on, «comme l'une des villes les plus accessibles, avec un heureux mélange de tradition (marchés aux épices, médina labyrinthique) et de modernité (hôtels de luxe, Musée Yves Saint Laurent Marrakech)».

Et bien qu'il ne s'agisse en aucun cas d'une nouvelle destination, «Marrakech a récemment acquis la réputation d'être une plaque tournante du monde de l'art de la diaspora africaine», ajoute la publication, qui invite ses lecteurs à visiter entre autres nombreux sites culturels et artistiques, le musée d'art africain contemporain Al Maaden.

Dans ce top 10, Marrakech se classe par ailleurs devant les villes de Bangkok (Thaïlande), Lisbonne (Portugal), Dublin (Irlande), Copenhague (Danemark), Istanbul (Turquie), Singapour (Asie) et Edimbourg (Ecosse) qui arrive en dernière position de ce classement.