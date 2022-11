© Copyright : DR

C’est vers le Maroc que la sœur de Kim Kardashian et son époux, Travis Barker, se sont tournés pour le choix des ingrédients composant leur nouvelle ligne de soins.

Associés dans la vie et dans le travail, Kourtney Kardashian et son mari, le rockeur Travis Barker, ont récemment conçu une ligne de produits naturels et végétaliens pour les soins de la peau, baptisée Barker Wellness.

Dans cette ligne, qui inclut un beurre et une huile pour le corps, figurent aussi deux sortes de flacons de bain, composés de magnésium provenant de l’ancien fond marin de Zechstein, mais aussi de l’argile de lave, provenant des montagnes de l’Atlas du Maroc.

Connue au Maroc sous le nom de Ghassoul, l’argile de lave fait partie des rituels de beauté des Marocaines au hammam.

Riche en minéraux, cette argile aide à traiter les peaux déshydratées ou sensibles, et resserre les pores dilatés, ou aide encore à renforcer l’élasticité de la peau. Utilisée comme savon, comme nettoyant pour le visage, comme shampooing et comme revitalisant pour la peau, le Ghassoul est une excellente alternative aux savons de fabrication synthétique, qui fragilisent la peau.