Pour souffler ses dix bougies, Casa Fashion Show donne rendez-vous à son public samedi 14 mai 2022, au Sofitel Casablanca, pour un voyage à travers le temps et la mode.

C’est une édition inédite que promet Casa Fashion Show, évènement placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec un véritable show rétrospectif, concocté par les couturiers présents lors de cet évènement. Invités à se pencher sur leur parcours respectifs, ils donneront à voir des collections interrogeant leur identité et leurs inspirations avec des pièces d’anthologie, affichant leur différence dans un air familier, comme un vibrant hommage à une carrière brillamment menée…

Parmi eux, on retrouvera sur le podium de Casa Fashion Show, Adama Paris, la papesse de la mode en Afrique, aussi créative que plurielle, qui endossera pour l’occasion le rôle de marraine de ce rendez-vous. La créatrice italienne Sara Battaglia ouvrira quant à elle le bal en tant qu’invitée d’honneur, avec treize créations colorées et puissamment féminines issues de sa nouvelle collection printemps-été 2022. Ali Karoui, couturier tunisien qui a fait une apparition remarquée sur Netflix dans la série documentaire Moi, Georgina et qui participe pour la 3e fois consécutive au Casa Fashion Show, clôturera le show.

Seront également présents les stylistes marocains Ahmed Talfit, Karim Tassi, Sara Chraibi, Siham Tazi, Marwa Molato, Myriam Bouafi et Ghita Lahrichi. Participeront, elles aussi, à ce rendez-vous de la mode les enseignes internationales Elisabetta Franchi, Iro chez Omoté, Alberta Ferretti et Philosophy chez Les Muses Casablanca ou encore Mimi Liberté et Oud Paris chez Effervescence…

Enfin comme c’est le cas depuis deux ans, le Casa Fashion Show sera précédé, le jeudi 12 mai 2022, d’un hommage aux jeunes créateurs. Awa Diakhaté, Zina Alaoui et Nadia Pereira dévoileront leur toute nouvelle collection 2022 dans une ambiance intimiste, chaleureuse, et sous les sonorités envoûtantes du chanteur franco-libanais, Lukas Abdul (The Voice France 2016).

Et parce que le Casa Fashion Show se veut le miroir d’une société plurielle, joviale, audacieuse et avant-gardiste, il ne s’agira pas de présenter un simple défilé, mais un véritable show combinant mode, musique et danse.

Garou et Amir seront de la partie en tant que chanteurs pour interpréter des reprises inédites et des tubes iconiques de leur répertoire, accompagnés de la chanteuse marocaine Ghita et entourés de trente mannequins internationaux parmi lesquels Amandine Petit (Miss France 2021), April Benayoum (Miss World France 2021) ou encore les tops models Paula Boluda et Julia Courtes.