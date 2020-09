© Copyright : DR

Pour raviver l’amour du voyage au Maroc, ALL Accor Live Limitless lance ALLFBLADNA. Ce magazine vous propose de redécouvrir le pays à travers des itinéraires exclusifs. Au programme: admirer les richesses naturelles, artisanales et culturelles du Royaume...

Déjà le numéro 2 pour le magazine ALLFBLADNA. Dans cette édition, cap un peu plus vers le sud, où Accor Live Limitless vous emmène à la découverte du Souss, et de sa capitale, Agadir. Au fil des pages en papier glacé, voguez le long de la côte Atlantique, avant de vous lancer sur les routes escarpées des montagnes de l’Anti-Atlas...

Agadir-Imsouane, le paradis de la glisse…

Au départ d’Agadir, «Ocean Drive North» vous emmène vers le nord, du village d’Aourir à Imsouane, en passant par les dunes de Tamri et le paradis des surfeurs, Taghazout. Vous découvrirez ainsi les plus belles plages et les plus belles vagues de la région.

La première étape vous mènera au village d’Aourir, l’emblème régional du commerce des bananes de Tamri, et de la dégustation de tagines berbères, longuement cuits sur des braises incandescentes. En chemin, profitez du paysage que vous offre la petite route qui sillonne les collines au bord de l’Atlantique. Très précisément 10,9 km plus tard, vous arriverez enfin au paradis de la glisse, le mythique village de Taghazout.

Fréquenté par le célèbre guitariste Jimi Hendrix -excusez du peu-, ce village offre un climat doux et des conditions optimales pour le surf. Les amateurs de glisse pourront profiter des spots mondialement connus dont regorgent les alentours de Taghazout.

La troisième étape de cet itinéraire vous mènera au cœur de la capitale de la banane, Tamri. Le village de Tamri surplombe une magnifique vallée de bananiers entourée de montagnes. Profitez-en pour goûter les meilleures bananes du Maroc. Et après avoir dompté les vagues de l’Atlantique, vous pourrez vous attaquer aux dunes de Tamri, situées à quelques kilomètres du village. Elles offrent un véritable terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes, voulant découvrir la glisse sur le sable.

«Ocean drive north» se termine sur la magnifique plage d’Imsouane. Le temps d’un déjeuner, savourez un poisson fraîchement pêché en admirant les prouesses des surfeurs sur les vagues. Située sur l'une des plus belles baies de l’Atlantique, Imsouane est l'une des plus belles plages de la région et ses vagues sont parfaites pour une initiation au surf.

Agadir-Legzira, une expérience unique le long de la côte atlantique…

«Ocean drive south» vous guide ensuite vers encore un peu plus au sud, cette fois-ci en direction de la spectaculaire plage de Legzira. Au départ d’Agadir, vous découvrirez le parc de Souss Massa, le petit village de Tifnit et d’Aglou, ainsi qu'un village troglodyte, niché dans les falaises de la plage de Douira.

En direction du village de Tifnit, vous traverserez le parc national de Souss Massa où vous pourrez admirer des gazelles et des antilopes qui s'ébattent joyeusement dans leur habitat naturel. Tifnit est un petit village de pêcheurs, situé à 40 km au sud d’Agadir. Un petit village aux mille couleurs, qui vous promet un dépaysement total.

Troisième étape de cet itinéraire, le village troglodyte de la plage de Douira. Ce petit village niché dans les falaises, bâti dans la roche, vous fera vivre une expérience unique. Occupé par les pêcheurs le temps d’une saison pour être au plus proche de l'océan, Douira se situe sur une plage encore sauvage, entourée de falaises.

Encore 80 km plus au sud, et vous arriverez au village d’Aglou, où vous pourrez, en longeant la corniche, admirer une plage s’étalant sur plusieurs kilomètres. Les gourmands en profiteront pour manger, les amateurs de sensations fortes, en revanche, s’envoleront depuis la montagne vers la plage en parapente.

Clou du spectacle, la plage de Legzira clôture cet itinéraire en beauté. Cette plage de sable fin, baptisée "plage au loup" car connue pour ses loups-bars, un poisson de taille imposante, à la chair particulièrement fine, offre un paysage unique avec sa fameuse arche de couleur ocre, l’arche de Legzira.

Agadir-Taroudant, l’immensité de l’Atlas…

«Mountain Road» vous plonge, comme son nom l’indique, au cœur des montagnes et de l’immensité de l’Atlas. Du village de Tamezgourte à Taroudant, et au petit village de Tioute, vous partirez à la découverte de la nature encore sauvage de la Vallée du Paradis.

Quelques kilomètres après Aourir, vous voici enfin aux portes de la Vallée du Paradis, dans le village de Tamezgourt. Profitez du paysage qu’offre le village avec ses palmiers et sa végétation caractéristiques, qui fendent littéralement en deux les montagnes sèches et arides de l’Anti-Atlas.

Site incontournable de la région, «Paradise valley», de son nom en anglais, ravira les fans de randonnée et les amateurs de paysages naturels époustouflants. Nichée entre deux montagnes, cette oasis est traversée par un cours d’eau qui serpente entre les palmiers. Profitez-en pour vous rafraîchir et admirer la beauté brute de ces montagnes de l’Atlas.

Troisième étape de «Mountain road», Ait Lahcen vous donne la possibilité de partir à la rencontre des habitants de la région. Cet authentique village berbère, encore très peu connu, recèle, dans ses alentours, une cascade d’eau salée où vous pourrez vous baigner.

Autre «must see» de la région, et quatrième étape de l’itinéraire, les cascades d’Imouzzer. Après avoir découvert le souk hebdomadaire et son curieux parking aux ânes, partez à la découverte de ses célèbres cascades, surnommées «Le voile de la mariée», qui offrent un spectacle époustouflant au cœur d’un site naturel fabuleux, tout particulièrement au printemps.

Le rucher du village d’Inzerki vaut le détour. A 80 km au nord d’Agadir, vers l'intérieur des terres, vous découvrirez l'un des plus grands et des plus anciens ruchers collectifs au monde. Ses essaims d'abeilles produisent l'un des miels les plus exquis du Royaume.

L’itinéraire prend fin à Taroudant. «La petite Marrakech», cité fortifiée, abrite un patrimoine millénaire. Errez dans les ruelles et laissez-vous charmer par l’architecture de la médina, de sa kasbah et de son souk, dont les étals regorgent d'articles en cuir, d’étoffes et de tissus de la région, ainsi que de bijoux et objets précieux en argent et en cuivre.

A 20 km de Taroudant, le village de Tioute est un incontournable. Son oasis offre un paysage paradisiaque. Ses terres ont d'ailleurs servi de décor pour le célèbre film «Ali Baba et les 40 voleurs», avec Fernandel dans le rôle-titre de ce conte persan des Mille et une nuits, revu par l'esprit du cinéma français des fières années cinquante, en noir et blanc, bien sûr.



Enfin, le must est la capitale de la région Souss Massa, Agadir, une destination balnéaire aux multiples facettes, qui offre à ses visiteurs de quoi les émerveiller et les surprendre. Adeptes de nature sauvage, de sports nautiques? Vous voilà servis.

Pour vous aider à faire le plein de souvenirs, ALL Accor Live Limitless a conçu une expérience exclusive proposée par le Sofitel Agadir Thalassa sea & spa.

Ne manquez pas «Agadir from the sky» et vivez la plus authentique des expériences en montgolfière, en survolant les plus belles vallées berbères et les montagnes du Haut Atlas. Le spectacle coloré du ciel et de l’horizon vous laissera un souvenir inoubliable!



