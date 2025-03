Haier renforce sa présence sur le marché en tant que sponsor premium de la Fédération royale marocaine de football

L’accord de partenariat a été officiellement signé le 28 février au siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à Rabat, marquant une étape importante dans l’engagement de Haier en faveur du développement du sport au Maroc et de son expansion sur le marché national. La signature du contrat de sponsoring s’est faite en présence de Xiaoming Yan, le directeur général de Haier Europe, ainsi que des parties prenantes de haut niveau présentes à l’événement, indique un communiqué du leader mondial de l’électroménager.

Le football, le sport le plus prisé du pays, offre à Haier une occasion inégalée de s’engager auprès d’un public large et diversifié, englobant tous les segments de consommateurs. En tant que sponsor premium, Haier bénéficiera d’une exposition de premier plan lors de compétitions nationales et internationales, d’événements médiatiques et d’activités promotionnelles associées aux équipes nationales.

Cette collaboration marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Haier au Maroc, alignant ses valeurs de performance et d’innovation avec un sport qui unit les communautés. Avec le slogan «Jouez avec le Numéro 1 mondial», Haier s’associe à l’équipe la mieux classée d’Afrique, offrant aux consommateurs et aux fans une expérience exceptionnelle où l’excellence et la performance sont primordiales.

«Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous permet de renforcer encore notre lien avec les consommateurs marocains. Le football est plus qu’un sport, c’est une passion partagée qui unit les communautés. Cette collaboration témoigne de notre engagement indéfectible à favoriser le développement du sport tout en renforçant notre réputation de marque de confiance et innovante», a déclaré Hajar Bellamine, DG de Haier Maroc.

En soutenant le football marocain, Haier approfondit sa relation avec les consommateurs locaux, établissant un lien émotionnel profond à travers la passion partagée pour le football et devenant une partie intégrante de la vie quotidienne des consommateurs. L’accent mis par la marque sur la qualité et l’accessibilité garantit que toutes les catégories de consommateurs au Maroc peuvent bénéficier de ses produits, favorisant ainsi l’inclusion et améliorant la qualité de vie de nombreux ménages marocains.

Comment Haier entend soutenir le développement du sport au Maroc

Au-delà du sponsoring sportif, l’engagement de Haier s’étend à l’innovation et à la responsabilité sociale. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large visant à soutenir le développement du sport dans le Royaume, en favorisant les valeurs de travail d’équipe, d’excellence et de performance. Dans le même temps, Haier s’engage à répondre aux besoins de tous les consommateurs marocains grâce à sa gamme diversifiée de produits innovants, accessibles et de haute qualité.

Haier a un solide héritage dans le sponsoring sportif mondial. La marque est déjà un partenaire clé d’événements prestigieux de l’ATP Tour, notamment l’Open d’Australie, l’Open Mutua Madrid, Roland-Garros, le Rolex Paris Masters et les Nitto ATP Finals. Ce nouveau partenariat confirme le rôle de leader mondial de Haier tout en réaffirmant sa mission d’inspirer et de se connecter avec des millions de consommateurs grâce au langage universel du sport.

Hajar Bellamine, DG de Haier Maroc, et Fouzi Lekjaa, président de la FRMF.