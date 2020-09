A la fois sportif, familial et polyvalent, le nouvel Audi Q3 place la barre très haut dans le segment des SUV premium compacts. Les modifications apportées à sa devancière sont nombreuses, que ce soit sur le plan du design, du confort ou de la connectivité. Tour d’horizon.

La deuxième génération du Q3 d’Audi débarque au Maroc, avec de nombreux atouts pour s’imposer dans le segment très concurrentiel des SUV premium compacts.

Dès le premier coup d’œil, le nouvel Audi Q3 frappe par son esthétique audacieuse et sa silhouette musclée. Le caractère sportif du SUV star de la marque aux anneaux est beaucoup plus affirmé que dans la précédente version, grâce notamment à sa calandre Singleframe octogonale et ses larges prises d'air latérales. Huit barres verticales viennent diviser la calandre, dont l’allure imposante reflète le caractère dynamique du SUV.

Le nouveau Q3 d’Audi gagne par ailleurs 10 cm de plus par rapport à sa devancière. Il mesure désormais 4.484 millimètres de long, 1.849 millimètres de large et 1.585 millimètres de haut. Son empattement, qui a été allongé de 77 millimètres, offre ainsi davantage d'espace.

Soutenus par un long aileron de toit, qui orne également le flanc de la lunette arrière, les vitres latérales arrière à forte inclinaison donne l'impression d'une poussée dynamique vers l'avant.

Vu de profil, la symétrie entre les feux avant et arrière constitue l’un des points forts du SUV. Ils sont reliés par une ligne sur les flancs qui confère une carrure athlétique à l’ensemble, renforcée par les passages de roues bodybuildés. Avec le pack extérieur S-line, les pare-chocs, les garnitures de seuil et le diffuseur confèrent au SUV un look encore plus sportif.

Espace généreux, technologies dernier cri

L'intérieur est dans la même veine que le design extérieur, avec des lignes tendues et des éléments avec des effets en 3D, le tout bénéficiant d’une finition irréprochable, à la hauteur des standards de la marque d’Ingolstadt.

A bord, les dimensions revues à la hausse offrent plus de place pour le conducteur et ses passagers. Le véhicule procure en outre un espace modulable et un volume de chargement généreux pouvant aller jusqu’à 1.525 litres, renforçant ainsi son caractère familial.

L’intérieur du nouveau Q3 se démarque aussi par sa dotation technologique dernier cri. Fini les commandes analogiques, l’instrumentation de bord passe au tout-numérique.

De série, le SUV compact intègre un écran MMI de 10,25 pouces en lieu et place du tableau de bord habituel, commandable depuis le volant multifonction.

L’Audi Q3 embarque un arsenal impressionnant d’aides à la conduite, hérités des segments supérieurs du constructeur: régulateur de vitesse, aide au stationnement, caméra 360... Le SUV compact Audi relève les standards en matière de sécurité et de confort en proposant en options plusieurs équipements de sécurité comme l’Audi presense front ou le régulateur de vitesse adaptatif.

Sur la route, le nouveau Q3 exprime toute sa polyvalence. Aussi à l’aise en milieu urbain qu’hors des sentiers battus, le véhicule s’adapte à toutes les conditions et tous les terrains.

La boîte automatique S-Tronicà 7 rapports associe l’efficience et la sportivité d’une boîte mécanique traditionnelle au confort d’une boîte automatique moderne. Quant à l’ESC contrôle électronique de la stabilité, il permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage ainsi que sur le couple moteur.

Pour sa commercialisation au Maroc, le nouvel Audi Q3 est disponible en quatre niveaux de finitions (Premium, Advanced, Design et S-Line) embarquant un moteur 2 litres développant 150 chevaux et un couple de 340 nm.

Côté prix, il faudra compter sur 404.000 dirhams pour la version Premium, et jusqu’à 524.000 dirhams pour la finition S-Line.

