Pour vous rapprocher de vos familles et amis partout dans le monde, DHL Maroc lance une offre spéciale pour le Ramadan avec des remises allant jusqu'à 50%.

Pendant ce mois sacré, envoyez vos lettres, cadeaux, gâteaux traditionnels et autres délices de ramadan à vos proches partout dans le monde grâce à DHL Express Maroc. A cette occasion, DHL Express Maroc lance son offre spéciale pour le Ramadan, avec des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 50%.

Riche de plus de 33 ans d’expérience et doté de deux avions au Maroc, à Casablanca et Tanger, ainsi qu’un réseau de 21 agences à travers tout le Royaume, DHL Maroc vous garantit un service express et sécurisé qui va au-delà de vos attentes.

Pour simplifier vos opérations, DHL Maroc a lancé l’application DHL Express Mobile, qui vous permet de suivre vos envois et de gérer vos livraisons en quelques clics.

Vous pouvez également localiser le point de service DHL le plus proche pour le dépôt ou la collecte de vos colis et consulter rapidement les tarifs d'expédition, et ce, directement sur votre smartphone.