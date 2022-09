© Copyright : DR

ALARGAN International annonce l’inauguration de Saray, son premier projet immobilier mixed-use au Maroc, qui s'étend sur une superficie de 63 000 m² dans le cœur vibrant de la ville de Casablanca.

Ce projet est le fruit de l’alliance entre ALARGAN Développement Immobilier International, Messieurs Bernard Khoury, architecte libanais de renommée internationale, et Omar Alaoui, architecte marocain au savoir-faire confirmé, ainsi que son équipe.

Pour Khaled K. Al-Mashaan, Président Directeur Général d'ALARGAN International, Saray se distingue par sa dynamique et son agilité. «Ces deux caractéristiques permettent à Saray d’évoluer au gré des évolutions des besoins de ses occupants. L’idée a pris deux années à germer et les équipes ont commandité pas moins de 12 études –entre les études de marché pour le commercial et le résidentiel, l’analyse du trafic, les études du mouvement du vent, et de l’ensoleillement de l’édifice– pour perfectionner le concept et ne rien laisser au hasard».

Saray est un projet précurseur qui fait la part belle à la diversité fonctionnelle et récréative pour un cadre de vie de quartier idéal et centré sur l’humain. Al-Mashaan précise dans ce sens que la conception de ce lieu de vie est le résultat de la combinaison des perspectives des différentes parties prenantes du projet pour créer un îlot de vie en harmonie avec les meilleurs standards de l’architecture urbaine.

Par ailleurs, le cœur de la vision de ALARGAN International pour ses projets au Koweït et à l’international repose sur l’ambition de contribution à l’amélioration des mécanismes de préservation de l'environnement, la maîtrise de l’impact des activités humaines sur l’environnement et la valorisation de projets durables à base d’énergies propres.

Le projet Saray par le groupe ALARGAN.

Cette approche pose le cadre pour la démarche d’innovation et de développement d’ALARGAN International au Maroc. S’éloignant de toute posture de compétition avec les acteurs historiques nationaux, ALARGAN International adopte volontairement un positionnement d’acteur de co-développement avec les professionnels locaux pour créer de la valeur avec des projets vertueux. Une approche lui permettant d’offrir de meilleurs cadres de vie et prestations aux citoyens, tout en contribuant au développement durable et raisonné des villes inspirantes où l’opérateur koweïti s’investit.

Pour sa part, Karim Yazbek, Président Directeur Général par intérim de l'Afrique du Nord chez ALARGAN International revient sur la véritable innovation architecturale qu’est Saray: «le projet propose une harmonie parfaite entre des lignes résolument modernes et une conception inspirée du patrimoine Marocain pour un cadre de vie optimal et un impact limité des activités sur l’environnement». Il ajoute également que «Saray est un îlot pour les Casablancais, niché entre le quartier du Mâarif et le boulevard Ghandi, plus précisément dans le quartier résidentiel et dynamique des Princesses. Le projet confirme sa remarquable singularité architecturale en tant que produit immobilier d'exception qui émule dans ses détails uniques et harmonieux le renouveau et l'originalité caractéristiques de la métropole».

En effet, Saray s’installe comme un projet pionnier aux niveaux local et international. «En faisant le pari de développer Saray dans le cœur de Casablanca -où les projets de développement urbain sont forcément plus complexes et l’assiette foncière plus restrictive- ALARGAN International confirme sa passion pour la ville et son centre. Cela au moment où la majorité des projets de développement immobilier suivent des schémas moins contraignants en périphérie de Casablanca» conclut Karim Yazbek.

Ce choix confirme également l’engagement pour la durabilité d'ALARGAN International, qui se matérialise avec la performance environnementale du projet. Dans ce sens, Saray offre à ses habitants des options de mobilité durable et propre grâce à son positionnement central qui favorise un indice de «Walkability» supérieur à la norme Casablancaise. S’ajoutent à cela des bornes équipées installées sur site pour les voitures électriques des futurs acquéreurs.

La lumière est un élément central dans la conception innovante du projet, cette dernière permet la perméabilité à la lumière dans toutes les composantes et bâtiments bordés d'espaces verts grâce à l’expertise de l’architecte de haut calibre Bernard Khoury et à l’architecte marocain Omar Alaoui, reconnu pour ses conceptions distinctives et uniques dans des villes emblématiques du Maroc telles que Marrakech, Casablanca et Rabat et autres.

Dans une déclaration commune, Bernard Khoury et Omar Alaoui déclarent: «Saray a été conçu comme un espace de vie équilibré qui réconcilie la vie urbaine avec la nature. Projet unique à plusieurs composantes, il est composé d’immeubles de cinq étages avec des appartements de haut standing, de bureaux, d’un hôtel contemporain, de commerces et d’espaces de loisirs».

Le projet propose également une terrasse de 6000 mètres carrés composée de trois piscines -dont l'une est la plus longue piscine sur rooftop à Casablanca-, des restaurants, des espaces de fitness intérieurs et extérieurs, et des équipements visant à créer des espaces de convivialité et de partage (espace yoga, Chill & Lounge, etc.), en plus d'appartements avec jardins suspendus et d'espaces verts distribués avec une savante ingénierie.

Le concept imaginé par Bernard Khoury s’articule donc autour d’une architecture singulière et inspirée des médinas marocaines, avec leur cœur vibrant et leur esprit communautaire. Cet élément de mémoire s’impose en fil rouge de ce lieu de vie, sans rien enlever à son architecture résolument urbaine et moderne.

Au sein de Saray, le bâtiment conventionnel cède désormais la place aux habitations lumineuses et suspendues. Les appartements se libèrent des accès uniques grâce à un jeu habile de passerelles et d’allées qui permettent aux propriétaires de bénéficier d’un abord privé, pour une entrée chez soi qui n’a rien à envier à celle des maisons individuelles. Saray annonce ainsi l’ère d’un habitat presque aérien, suspendu, qui apporte à la ville et aux acquéreurs un paysage et une expérience uniques et novateurs. Ce projet atypique qui s’étend sur 63 000 m² reflète l’attention singulière et la sensibilité qu’accorde ALARGAN International aux villes porteuses d’histoire et de patrimoine à l’instar de la ville de Casablanca.

«Saray n’est pas un énième projet immobilier qui propose des appartements classiques, il offre une typologie unique et sans précédent de maisons suspendues. Des petits studios aux sky-villas, chaque résident accède à sa maison via une passerelle ou via son propre jardin. Ce sont littéralement des maisons suspendues, indépendantes les unes des autres, imbriquées entre elles et rassemblées par une synergie unique. Ceci n'a jamais été réalisé auparavant, que ce soit à Casablanca ou ailleurs», concluent Bernard Khoury et Omar Alaoui.

À propos de ALARGAN International

ALARGAN International est spécialisé dans la conceptualisation et le développement de projets immobiliers innovants et durables dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

En tant que promoteur immobilier de premier plan avec un portefeuille diversifié, ALARGAN International s’engage à créer des communautés urbaines qui servent de destinations résidentielles, commerciales et à usage mixte, contribuant ainsi à assurer la viabilité économique et sociale des villes.

Depuis sa fondation en 1994, le portefeuille d’ALARGAN International s’est développé pour englober des projets dans les domaines de l’hôtellerie, du résidentiel, du Retail, de la santé et de l’éducation.

Pour plus d’informations, visitez www.alargan.com