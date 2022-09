© Copyright : dr

Kiosque360. 54.381: c’est le nombre d’entreprises créées à fin juillet 2022, comme l’a indiqué l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) dans son tableau de bord. Un chiffre en baisse. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

A juillet 2022, 54.381 entreprises ont été créées, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic). Un chiffre en recul par rapport à fin juillet 2021, période durant laquelle 65.922 nouvelles créations d’entreprises avaient été recensées, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 19 septembre.

Par secteur, 36,28% des entreprises sont créées dans le commerce, 18% dans le BTP, 17,47% dans les services divers, 9,03% dans les transports, 6,89% dans l’industrie, 6,40% dans l’hôtellerie et la restauration, 2,59% dans les TIC, 2,23% dans l’agriculture et pêche et 1,11% dans le secteur des activités financières.

38.004 des unités créées à fin juillet 2022 sont des personnes morales. Dans le détail, 62,7% sont des SARLAU, 37% des SARL, 0,2% des SA et 0,1% des SNC. 16.377 des entreprises sont des personnes physiques.

Au classement des régions, Casablanca-Settat est en première place avec 15.435 nouvelles entreprises, suivie par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7.556 sociétés créées) en deuxième place et Rabat-Salé-Kénitra (7.323 créations d’entreprises) en troisième place. La région de Marrakech-Safi arrive en quatrième place avec 5.346 nouvelles entreprises créées.

Quant aux entreprises radiées, leur nombre s'élèvent à 4.293 durant les sept premiers mois de l’année contre 3.736 entités pendant la même période un an plus tôt. Au seul mois de juillet, elles s’élèvent à 473 contre 641 à la même date un an auparavant. Par région, Casablanca-Settat atteint 32,5% de sociétés radiées, Safi16,3%, Rabat-Salé-Kénitra 14,4%, Par tranche d’âge, 31,9% des entreprises radiées avaient entre 2 et 5 ans, 26,8% entre 5 et 10 ans, 18,8% entre 10 et 20 ans, 3,6% plus de 20 ans et 18,9% moins de 2 ans.