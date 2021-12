© Copyright : DR

Kiosque360. Adopté lors du dernier conseil d’administration du Centre régional d’investissement de Béni Mellal-Khénifra, le projet de station touristique à Béni Mellal ambitionne d’impulser une nouvelle dynamique. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

C’est un projet très attendu dans la région Béni Mellal-Khénifra. En effet, approuvé lors du dernier conseil d’administration du Centre régional d’investissement de Béni Mellal-Khénifra (CRI BMK), le projet de station touristique à Béni Mellal vise à renforcer et booster l'attractivité territoriale, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 décembre. Concrètement, les objectifs fixés sont une hausse de 30% de la création d’emploi dans la région, un bond de plus de 200% des taux de nuitées hôtelières et une plus-value pour les activités de commerce et de services.

Comme le souligne Nawfal Hammoumi, directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale du CRI BMK, ce projet «ambitionne de promouvoir le tourisme local en tant que levier de développement socio-économique» et «s’inscrit dans la nouvelle dynamique et le rôle des CRI dans la planification stratégique et l'attractivité territoriale que lui confère la loi 47-18». Et d’ajouter que «le choix de ce projet s’explique par le nombre des MRE qui séjournent dans la région pendant la période estivale, l’insuffisance des infrastructures touristiques dans la région et le repositionnement post-Covid-19 du tourisme mondial en faveur du tourisme interne», comme le relaie le quotidien. En d’autres termes, à travers ce projet, le CRI BMK espère voir le nombre de MRE et de touristes nationaux grimper à Béni Mellal.

Dédiée aux activités touristiques et de loisirs, la station touristique de Beni Mellal-Khénifra proposera une gamme de services comme l’hébergement touristique, des Malls et centres commerciaux, des centres de conférence et des halls d’exposition, plusieurs infrastructures culturelles, ainsi que des unités de restauration mettant en valeur les produits du terroir.