Kiosque360. Selon l’Ompic, pas moins de 48.000 nouvelles immatriculations ont été enregistrées au premier semestre 2022, dont 33.530 entreprises morales et 14.472 entreprises. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Près de 50.000 entreprises ont été créées au titre du premier semestre de l’année, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Le quotidien indique en effet que ces créations ressortent en décélération par rapport aux six premiers mois de l’année précédente, qui représente une période durant laquelle l’Ompic a procédé à l’immatriculation de 58.774 entités.

Notons que l’Ompic recense 48.000 nouvelles immatriculations au premier semestre 2022 dont 33.530 entreprises morales et 14.472 entreprises. D’ailleurs, le mois de juin seul a connu la création de 8.232 entreprises contre 10.294 au même mois de l’année précédente.

«En glissement mensuel, on relève le redressement des créations comparé au mois de mai. Se référant aux données de l’Ompic, 5.701 entreprises personnes morales ont été créées au mois de juin contre 4.988 un mois auparavant. Les nouvelles immatriculations au niveau des entreprises physiques ressortent à 2.531 contre 2.214 au cinquième mois de l’année», souligne le quotidien.

Force est de remarquer que l’axe Casablanca, Rabat et Tanger continue de centraliser le plus grand nombre de créations. Ainsi, au mois de juin, 2.377 entreprises ont été créées dans la région de Casablanca-Settat, tandis que Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en deuxième position avec 1.225 immatriculations contre 1.095 à Rabat-Salé-Kénitra.

«La région Marrakech-Safi a observé au sixième mois de l’année la création de 881 entités contre 682 pour Fès-Meknès, 542 pour l’Oriental, 362 pour Laâyoune-Sakia El Hamra, 295 pour Souss-Massa, 264 pour Béni Mellal-Khénifra et 239 pour Drâa-Tafilalet. Au niveau des provinces du Sud, 236 nouvelles entités ont vu le jour à Dakhla-Oued Eddahab au mois de juin contre 34 au niveau de Guelmim-Oued Noun», détaille le journal.

On apprend qu’en cumulé, le bilan dressé par l’Ompic laisse apparaître un total de 80.971 entreprises personnes morales contre 1.227.081 d’entreprises personnes physiques et que la région de Casablanca-Settat capte à elle seule 598.082 immatriculations, contre 271.939 pour Rabat-Salé-Kénitra et 236.687 pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Soulignons que par secteur, le commerce arrive en tête avec 61,83% des créations, il est suivi du BTP et activités immobilières (21,19%) et les services divers (16,98%). Il est à noter aussi que par forme juridique, 50,1% des entreprises personnes morales sont sous forme de sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL). De même, les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) arrivent en deuxième position avec une part de 43,6% contre 5% pour les sociétés anonymes.

«Par ailleurs, la répartition par genre fait ressortir une prépondérance des entreprises gérées par des hommes (79,31%) contre 20,69% pour les femmes. La répartition par tranches de chiffres d’affaires démontre que 84,2% des créations ont un chiffre d’affaires de 3 millions de dirhams. La proportion des entités ayant un chiffre d’affaires compris entre 3 et 10 millions de dirhams est estimée à 8,9% contre 5,3% pour celles ayant un chiffre d’affaires de 10 et 50 millions de dirhams», détaille-t-on.

Force est de souligner aussi que seules 1,1% des entreprises ont un chiffre d’affaires oscillant entre 50 et 175 millions de dirhams alors que la part des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 175 millions de dirhams est limitée à 0,5%. Par ailleurs, en ce qui concerne les dissolutions, 4.305 entreprises se sont inscrites dans cette phase en 2022.