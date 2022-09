© Copyright : DR

Kiosque360. Les défaillances d’entreprises marquent une hausse de plus de 10% sur les six derniers mois de l’année 2022. Premières à être touchées, les très petites entreprises. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Au premier semestre de cette année, elles sont 5.646 entreprises à avoir mis la clef sous la porte au Maroc. Les défaillances d’entreprises se multiplient, marquant une hausse de 10% par rapport à l’année précédente, rapporte le quotidien L’Economiste, qui cite une étude d’Inforisk. «Le rythme s’est surtout accéléré au deuxième trimestre de l’année, sous l’effet des répercussions de la guerre Ukraine-Russie», lit-on.

La bonne nouvelle vient du rythme de progression des créations d’entreprises. Pour une entreprise défaillante, 6 nouvelles structures sont créées. Le tout est de savoir se maintenir. Pendant cette première période, «elles dégagent rarement des bénéfices et ont besoin de cash pour se financer et dénicher des marchés», indique le quotidien.

L’âge médian des entreprises qui ont déposé le bilan est d’ailleurs de 4,8 ans en moyenne. Ce sont surtout les petites entreprises, dotées d’un capital de 100.000 dirhams, qui ont le plus grand mal à survivre. Celles-ci ne représentent pas moins de 99,9% des structures défaillantes, le reste étant constitué de PME.

En cause également, indique le quotidien qui cite Amine Diouri, directeur Etudes et communication à Inforisk, les délais de paiement qui s’allongent toujours, fragilisant davantage des structures n’ayant déjà pas de bases financières solides.

La hausse envisagée des dépôts de bilan est estimée, cette année, à 14%. L’hécatombe est surtout enregistrée dans le secteur du commerce, suivi par l’immobilier et les BTP. Viennent ensuite les secteurs du transport et l’industrie manufacturière. «Les défaillances au Maroc auront connu une croissance annuelle moyenne de 34% depuis 2020. Je pense qu’avec ces chiffres, on échappe un peu à la normalité», constate Diouri.

Rappelons que le nombre d’entreprises défaillantes au Maroc s’est établi à 10.556 en 2021, en hausse de 59% par rapport à 2020.