Kiosque360. Le Club Med parie sur le Maroc. Le groupe touristique va lancer un nouveau resort de 350 chambres à Essaouira à l’horizon 2024. Il prévoit aussi l'extension et la rénovation des sites de Marrakech et Tétouan.

Enfin du concret pour le tourisme au Maroc. L'Economiste, dans son édition du jour, annonce qu'après que le Club Med a signé de nouveaux protocoles avec la CDG et sa filiale Madaef, il compte se lancer dans la construction d’un nouveau resort premium à Essaouira, en partenariat avec le fonds d’investissement panafricain Grit Real Estate Income Group, pour un investissement d’environ un milliard de dirhams. Le journal indique que l'établissement qui sera doté de 350 chambres et entièrement intégré dans son environnement sera achevé en 2024. Il assure que les investissements du groupe touristique qui veut "renforcer ses liens et contribuer au rayonnement international du Maroc" permettront "de créer plus de 2.000 emplois directs et indirects".

En plus d'Essaouira, L’Economiste avance que le protocole d’accord conclu entre le Club Med et Madaef comprend également l’extension club de Marrakech avec une enveloppe de 274 millions de dirhams (extension d’une centaine de chambres additionnelles, construction de plusieurs points d’animation). Au programme, également, l'accroissement de l’attractivité du resort de Tétouan une fois le site rénové pour un budget de 39 millions de dirhams. Il est aussi question de "pallier à la problématique de saisonnalité du Club Med Yasmina".