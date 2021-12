La nouvelle dynamique du secteur du cuir

le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors d'une réunion avec la Fédération marocaine des Industries du cuir.

Kiosque360. Booster les marques de cuir marocaines, renforcer les acquis et compétences... Les défis du secteur du cuir ont été décortiqués par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, et la FEDIC lors d’une réunion de travail. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Les défis et les perspectives de développement du secteur du cuir ont été passés en revue par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et la Fédération marocaine des Industries du cuir (FEDIC) lors d’une réunion de travail, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 20 décembre. A cette occasion, le ministre a notamment expliqué que «la force d’un secteur se mesure à sa capacité d’adaptation aux mutations qui s’opèrent à l’échelle mondiale. C’est un principe de base qui impose au secteur de se doter d’un fort amont. L’investissement dans la structuration de ce segment est primordial pour son développement et sa pérennisation». Pour le ministre, il est impératif de booster les marques de cuir marocaines au niveau quantitatif et de renforcer les compétences. «Le capital humain étant le moteur du développement du secteur, il est primordial de développer une offre de formation répondant aux besoins actuels et futurs du secteur pour accompagner son développement avec un mode de gouvernance public-privé», explique-t-il. Ryad Mezzour a également évoqué les deux nouvelles zones industrielles dédiées aux métiers de l’industrie du cuir et lancées par le ministère, à savoir «Casa City Shoes» et «Ain Cheggag», qui devront jouer un rôle important. En 2019, le secteur du cuir a enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation de 4 milliards de dirhams. Et le journal de rappeler que, dans le cadre du Plan de relance industrielle (2021-2023), 26 projets d’investissement, dans l’ensemble des filières du cuir, ont été accompagnés d'un montant d’investissement prévisionnel de près de 525 millions de dirhams, accélérant ainsi la nouvelle dynamique du secteur.

Par Fayçal Ismaili