Kiosque360. La performance des établissements et entreprises publics en 2021 est plutôt satisfaisante, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation. Les fonds propres enregistrent ainsi une évolution soutenue depuis 2017. Cet article est une revue de presse d'Aujourd’hui Le Maroc.

La Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) dresse un bilan positif de son plan stratégique 2017-2021, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour.

Le quotidien nous apprend ainsi que les objectifs fixés ont été largement atteints et ce en dépit du contexte pandémique ayant impacté les deux dernières années de son déploiement. «2021 est l’année de clôture du Plan d’action stratégique, dont le bilan fait état d’un niveau de réalisation très satisfaisant des projets de réforme portés par la direction. Il s’agit principalement d’actions visant l’amélioration de la gouvernance et le contrôle des EEP», fait remarquer la DEPP.

Notons que les fonds propres enregistrent une évolution soutenue depuis 2017, se positionnant à leurs plus hauts niveaux en 2021, atteignant 614,3 milliards DH. «En matière de contributions au budget général, les produits reçus des EEP à fin 2021 se sont chiffrés à 10,7 milliards de dirhams contre 7,9 milliards de dirhams à fin 2017. Ce saut témoigne de la performance financière de ces EEP ainsi que de l’effort déployé par la direction pour améliorer le niveau des produits de monopole, et ce en dépit du contexte pandémique. Par ailleurs, le volume d’investissement ayant connu une évolution progressive entre 2017 et 2019 s’est vu ralentir par l’effet de la pandémie», précise la DEPP.

Soulignons que la période 2017-2021 a par ailleurs été marquée par la relance du programme de privatisation. Ainsi, on note la réalisation d’opérations de privatisation et de cessions d’actifs au cours de la période 2017-2021 de l’ordre de 15,3 milliards de dirhams.

Aujourd’hui Le Maroc précise que 28% de ce montant a été affecté au Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Le reliquat a par ailleurs été affecté au Budget général de l’État (BGE). Sur le plan des liquidations, on note aussi une bonne dynamique. Force est de remarquer que la tendance a été maintenue au cours de l’année 2021 et ce conformément au plan d’action 2017-2021.

Notons que le portefeuille des EEP en liquidation est composé, à fin 2021, de 76 entités dont 13 établissements publics, 14 sociétés d’État, 24 filiales publiques et 25 sociétés mixtes. «Le secteur de l’agriculture représente 26%, suivi du commerce et tourisme (18 %), le secteur de l’énergie et mines (17 %), le secteur financier (15 %) et le secteur du transport (12 %). Le secteur de l’industrie et agro-industrie représente pour sa part 8 % des EEP en liquidation au moment où le secteur de l’immobilier et de l’aménagement urbain n’en détient que 4 %», conclut Aujourd’hui Le Maroc.