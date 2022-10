© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de 28.000 hectares ont été mobilisés au premier semestre 2022 en matière de domaine privé de l’Etat, couvrant un investissement global de 15,54 milliards de DH. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Une superficie de 28.003 hectares relevant du domaine privé de l’État a été mobilisée au premier semestre de l’année 2022, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le quotidien précise que ce foncier correspond à un investissement projeté de 15,54 milliards de dirhams et la création de 13.102 emplois escomptés.

Revenant sur le rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement accompagnant le projet de loi de Finances 2023, Aujourd’hui Le Maroc indique que la totalité des projets approuvés s’inscrit dans le cadre de la gestion déconcentrée des investissements (GDI).

«Dans les détails, plus de la moitié des projets sont concentrés au niveau de trois secteurs. Il s’agit du tourisme, de l’agro-industrie et des mines. Ils détiennent à eux seuls 53% des projets approuvés. De même, environ 90% de la superficie est mobilisée au profit du secteur de l’énergie, soit 25.275 hectares». De même, cette mobilisation concerne la réalisation de cinq projets d’investissement au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Le journal souligne qu’ils devront ainsi drainer un investissement global de 7,54 milliards de dirhams et la création de 70 emplois à terme.

Précisons que les mines arrivent en deuxième place avec une superficie mobilisée de l’ordre de 1.272 hectares pour la réalisation de 30 projets couvrant un investissement de 298,3 millions de dirhams et la création de 492 emplois. «Il est à noter que 77 % de cette superficie est concentrée au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab. De même, 921 hectares ont été mobilisés en faveur de l’agro-industrie au premier semestre de l’année en vue de réaliser 34 projets d’un investissement global de 780 millions de dirhams et la création de 4.635 emplois», poursuit le journal.

En ce qui concerne le secteur de l’habitat, 238 hectares ont été mobilisés au titre des six premiers mois de l’année dont 87% au niveau de Laâyoune-Sakia Al Hamra. «La région de Dakhla-Oued Eddahab accapare à elle seule 67% de la superficie mobilisée traduisant ainsi l’effort consenti pour renforcer l’offre touristique au niveau de la région. Le secteur du sport a capté pour sa part 17,8 hectares de la superficie mobilisée. L’engagement étant de réaliser 4 projets d'investissement de 84,7 millions de dirhams et la création de 66 emplois».

Aujourd’hui Le Maroc ajoute aussi que les régions de Fès-Meknès et Laâyoune-Sakia El Hamra se partagent à part égale la totalité des projets, soit 50% chacune. «Par ailleurs, 65% de la superficie est mobilisée au niveau de Laâyoune-Sakia El Hamra contre 35% pour Fès-Meknès. On note par ailleurs la mobilisation de 14 hectares au profit du secteur des services et 10,2 hectares au profit de l’enseignement et la formation contre un foncier de 2,7 hectares alloué au secteur de la santé».