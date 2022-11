© Copyright : Anas Zaidoui / Le360

VidéoNora Skalli a embarqué dans l'aventure d'écriture de scénarios. Avec sa complice de toujours, la comédienne Samia Akariou, et leur compère, Jawad Lahlou, elle a signé l'écriture de la série «Bghit Hyatek», réalisée par Chawki El Oufir et diffusée actuellement sur 2M. Elle en parle dans cette interview avec Le360.

Depuis qu’elle a pris goût à l’écriture de scénarios à la Télévision, Nora Sqalli ne s’est plus arrêtée. Aux côtés de sa complice, la comédienne Samia Akariou, et de Jawad Lahlou, elle enchaîne les projets d’écriture, couplés à son travail d’interprétation.

«Depuis Bnat Lalla Mnana (diffusé sur 2M en 2012), j’ai découvert que je pouvais écrire des scénarios, pas seule, car je déteste écrire seule, mais plutôt dans une démarche collaborative…», confie Nora Sqalli.

Après l’aventure de Bnat Lalla Mnana, qui a démarré d’abord sur les planches du théâtre avec la troupe Takoon, «la clique» de Samia Akariou s’est intéressée particulièrement au petit écran et a enchaîné par la suite les projets d’écriture. «Pour Bnat Lalla Mnana, je n’avais pas la technique d’écriture, j’avais des personnages, j’avais un univers… C’était pour nous à la fois un chantier d’écriture et un chantier d’apprentissage. Depuis, Samia et moi, nous sommes comme accro à l’écriture filmique».

Après, la série à succès Yacout et Anbar en 2019, diffusé durant le mois de ramadan sur Al Aoula, le trio Nora Sqalli, Samia Akariou et Jawad Lahlou ont lancé un nouveau processus d’écriture et qui aboutit sur Bghit Hyatek, une nouvelle série prometteuse, diffusée depuis deux semaines tous les jeudis à 21h15 sur 2M.

Un drame social, avec à l’affiche Karima Ghait, Sandia Tajjedine, Meriem Zaimi, Salwa Zarhane, Nasser Akbab, sous forme de portraits croisés de trois héroïnes qui, pour arriver à leurs fins, et soi-disant atteindre leurs rêves, volent la vie d’autres personnes qui croisent sur leur chemin et qu'elles ont choisi de piétiner sans aucun état d'âme.