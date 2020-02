© Copyright : DR

C'est une figure discrète mais incontournable du 7e Art français. Récompensé vendredi par un César du meilleur acteur pour Roubaix, une lumière, Roschdy Zem est un acteur brut à la force tranquille, dont le parcours a été jalonné de plus de 80 films, mêlant cinéma d'auteur et populaire.

Nommé trois fois aux César dans la catégorie meilleur second rôle (pour Ma petite entreprise, Le Petit lieutenant et La Fille de Monaco), une fois pour le meilleur premier film (Mauvaise foi) et une fois pour la meilleure adaptation (Omar m'a tuer), il n'avait toutefois jamais été récompensé.

Dans le polar sombre d'Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière, l'acteur franco-marocain de 54 ans incarne un commissaire charismatique et sensible, plein d'humanité, à contre-pied des personnages classiques de policiers.

Ce rôle lui avait déjà fait obtenir en janvier le Prix Lumière du meilleur acteur, décerné par la presse internationale en France.

"C'était le rôle parfait pour lui", confiait à l'AFP, lors du festival de Cannes, Arnaud Desplechin, qui voit en lui "un seigneur" qu'il a "vu grandir de film en film", un homme "très pudique".

"Lino Ventura a une pudeur qui me bouleverse. Je trouvais que Roschdy avait cette pudeur. Et en le filmant, je me suis dit que ce n'était pas du tout Ventura, c'était Trintignant, parce qu'il a une précision de jeu chirurgicale".