Ligue des champions féminine: l’AS FAR veut faire mieux qu’en 2021

L'équipe de l'AS FAR féminine.

© Copyright : DR

L’AS FAR est déterminée à aller le plus loin possible lors de la Ligue des Champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), prévue du 30 octobre au 13 novembre à Rabat et Marrakech, a assuré l’entraineur de la formation militaire, Mohammed Amine Alioua.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport