Ligue des Champions féminine: l'AS FAR reçue trois sur trois

AS FAR-Simba Queens (1-0) lors de la première journée de la Ligue des champions féminine 2022.

VidéoL'AS FAR a vaincu les Libériennes de Determine Girls (2-0), ce samedi 5 novembre au Stade Moulay El Hassan de Rabat, dans le cadre de la troisième et ultime journée de la Ligue des Champions féminine de la CAF. Grâce aux buts de Oumaima Harcouch (47e) et Ibtissam Jraidi (78e), les Militaires finissent en tête de leur groupe.

Par Le360sport