Voici les hauteurs de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

D’après les dernières données communiquées par la Direction générale de la météorologie, Imouzzer Ida Outanane arrive en tête des cumuls enregistrés avec 120 millimètres de pluie en 24 heures, suivie de Taroudant (88 mm) et de Tanger (40 mm).

D’autres villes affichent également des volumes notables. Khouribga enregistre 33 millimètres et Oulmès 32 millimètres. Safi, Assilah, Fnideq et Chefchaouen totalisent chacune 31 millimètres, tandis que Kasba Tadla atteint 30 millimètres et Béni Mellal 24 millimètres.

Tanger Port et El Jadida affichent 23 millimètres. Kénitra et Berrechid enregistrent chacune 21 millimètres. Ifrane et Khémisset se situent à 19 millimètres. Settat, Sidi Bennour, M’rirt et Nouaceur atteignent 18 millimètres, alors qu’Agadir et Essaouira amassent 16 millimètres.

Les relevés font également état de 15 millimètres à M’diq, 13 millimètres à Youssoufia, 12 millimètres à Larache et Bouarfa. Benslimane, Martil, Ksar El-Kébir et Sidi Kacem enregistrent 10 millimètres. Ouarzazate, Tit Mellil, Casablanca et Inezgane reçoivent 9 millimètres.

Tétouan et Sidi Ifni affichent 8 millimètres. Rabat, Mohammedia et Meknès enregistrent 6 millimètres. Salé et Tiznit totalisent 5 millimètres. Guelmim et Fès enregistrent 4 millimètres. Sidi Slimane et Errachidia atteignent 3 millimètres. Taza et Sefrou totalisent 2 millimètres, tandis que Zagora et Benguerir engrangent 1 millimètre.