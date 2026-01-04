Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

La ville d’Errachidia sous la pluie.

Les relevés pluviométriques des dernières 24 heures font état de cumuls allant de 1 à 120 millimètres, plaçant Imouzzer Ida Outanane, Taroudant et Tanger en tête des localités les plus arrosées.

Par La Rédaction
Le 04/01/2026 à 14h00

D’après les dernières données communiquées par la Direction générale de la météorologie, Imouzzer Ida Outanane arrive en tête des cumuls enregistrés avec 120 millimètres de pluie en 24 heures, suivie de Taroudant (88 mm) et de Tanger (40 mm).

D’autres villes affichent également des volumes notables. Khouribga enregistre 33 millimètres et Oulmès 32 millimètres. Safi, Assilah, Fnideq et Chefchaouen totalisent chacune 31 millimètres, tandis que Kasba Tadla atteint 30 millimètres et Béni Mellal 24 millimètres.

Lire aussi : Ressources en eau: 2.036 millions de m³ captés en quatre mois... mais des écarts régionaux persistants

Tanger Port et El Jadida affichent 23 millimètres. Kénitra et Berrechid enregistrent chacune 21 millimètres. Ifrane et Khémisset se situent à 19 millimètres. Settat, Sidi Bennour, M’rirt et Nouaceur atteignent 18 millimètres, alors qu’Agadir et Essaouira amassent 16 millimètres.

Les relevés font également état de 15 millimètres à M’diq, 13 millimètres à Youssoufia, 12 millimètres à Larache et Bouarfa. Benslimane, Martil, Ksar El-Kébir et Sidi Kacem enregistrent 10 millimètres. Ouarzazate, Tit Mellil, Casablanca et Inezgane reçoivent 9 millimètres.

Tétouan et Sidi Ifni affichent 8 millimètres. Rabat, Mohammedia et Meknès enregistrent 6 millimètres. Salé et Tiznit totalisent 5 millimètres. Guelmim et Fès enregistrent 4 millimètres. Sidi Slimane et Errachidia atteignent 3 millimètres. Taza et Sefrou totalisent 2 millimètres, tandis que Zagora et Benguerir engrangent 1 millimètre.

Par La Rédaction
Le 04/01/2026 à 14h00
#pluie#DGM#cumuls

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: la pluie ne décourage pas les promeneurs du week-end

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre pluie abondante et neige éclatante, le retour à la vie du lac Bir Sudan à Bab Berred

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès-Meknès: après la pluie, les agriculteurs soulagés, mais toujours inquiets

Articles les plus lus

1
Pourquoi Tebboune ne réagit pas à la chute de Nicolas Maduro, son allié intime
2
Ressources en eau: 2.036 millions de m³ captés en quatre mois... mais des écarts régionaux persistants
3
Trois présidents dans un seul pays: l’étrange tragi-comédie algérienne
4
Mondial 2030: Marca à la découverte du futur stade Hassan II, sérieux rival du Santiago Bernabéu
5
Karima Khatim, l’élue «100% Algérie» qui veut gouverner en France
6
Bourses 2025: devant le Caire et Lagos, Casablanca s’impose en centre de gravité des places africaines
7
Casablanca: effondrement d’un immeuble à Derb Sultan, des dégâts matériels mais aucune perte humaine à déplorer
8
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
Revues de presse

Voir plus