Météo. Une chaleur marquée et des orages locaux sur le Royaume ce vendredi 15 août

La plage du Dragon, à Dakhla, un lieu idyllique, sauvage et calme où le temps semble s'être arrêté. DR

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.

– Averses orageuses locales avec rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses régions voisines, les plaines de Tensift, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Rhamna, Tadla et les provinces sahariennes. Débordement des nuages instables associés à des rafales de vent localement assez fortes vers El Gharb, le Saiss et l’intérieur du Chaouia en fin d’après-midi et début de soirée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines, ainsi que sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 14/18 sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30 sur le Sud-Est, l’est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois et l’intérieur du Souss, et de 18/24 ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les côtes atlantiques centre et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le vendredi 15 août 2025:

– Oujda min 22 max 39

– Bouarfa min 23 max 40

– Al Hoceima min 22 max 30

– Tétouan min 22 max 30

– Sebta min 23 max 27

– Mellilia min 23 max 27

– Tanger min 25 max 35

– Kénitra min 23 max 30

– Rabat min 22 max 28

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 20 max 40

– Safi min 20 max 29

– Khouribga min 26 max 43

– Béni Mellal min 29 max 43

– Marrakech min 25 max 44

– Meknès min 25 max 42

– Fès min 25 max 42

– Ifrane min 22 max 35

– Taounate min 31 max 46

– Errachidia min 29 max 41

– Ouarzazate min 24 max 40

– Agadir min 19 max 29

– Essaouira min 19 max 27

– Laâyoune min 21 max 35

– Es-Semara min 24 max 43

– Dakhla min 20 max 25

– Aousserd min 22 max 41

– Lagouira min 21 max 25

– Midelt min 22 max 36.