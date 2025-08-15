Société

Météo. Une chaleur marquée et des orages locaux sur le Royaume ce vendredi 15 août

Tout au sud du Maroc, au Sahara occidental, Dakhla est un lieu idyllique, sauvage et calme où le temps semble s'être arrêté. 

La plage du Dragon, à Dakhla, un lieu idyllique, sauvage et calme où le temps semble s'être arrêté.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 15 août 2025, établies par la Direction générale de la météorologie.

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.

– Averses orageuses locales avec rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses régions voisines, les plaines de Tensift, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Rhamna, Tadla et les provinces sahariennes. Débordement des nuages instables associés à des rafales de vent localement assez fortes vers El Gharb, le Saiss et l’intérieur du Chaouia en fin d’après-midi et début de soirée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines, ainsi que sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 14/18 sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30 sur le Sud-Est, l’est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois et l’intérieur du Souss, et de 18/24 ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les côtes atlantiques centre et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur avec chergui de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues pour le vendredi 15 août 2025:

Oujda min 22 max 39

Bouarfa min 23 max 40

Al Hoceima min 22 max 30

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 23 max 27

Mellilia min 23 max 27

Tanger min 25 max 35

Kénitra min 23 max 30

Rabat min 22 max 28

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 22 max 27

Settat min 20 max 40

Safi min 20 max 29

Khouribga min 26 max 43

Béni Mellal min 29 max 43

Marrakech min 25 max 44

Meknès min 25 max 42

Fès min 25 max 42

Ifrane min 22 max 35

Taounate min 31 max 46

Errachidia min 29 max 41

Ouarzazate min 24 max 40

Agadir min 19 max 29

Essaouira min 19 max 27

Laâyoune min 21 max 35

Es-Semara min 24 max 43

Dakhla min 20 max 25

Aousserd min 22 max 41

Lagouira min 21 max 25

Midelt min 22 max 36.

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Société

Canicules à répétition: l’architecture marocaine à l’épreuve du climat

International

Climat: l’UE met enfin son objectif 2040 sur la table

Société

Rabat abrite le premier colloque d’Afrique sur la palynologie, science de la végétation et du climat

International

COP29: à Bakou, l’attente d’un accord financier géant pour le climat

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

