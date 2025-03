Météo. Températures stationnaires et pluie locale en ce dimanche 2 mars, avec des rafales de vent

Des rafales de vent et des pluies au Maroc. DR

Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures, en particulier la nuit et la matinée.

– Temps demeurant passagèrement nuageux avec pluies par endroits sur la rive Méditerranéenne, le Rif et le Tangérois.

– Nuages bas avec brume ou brouillard, la matinée et la nuit, sur l’Oriental et les plaines Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur la rive méditerranéenne et les provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -3/2 °C sur les reliefs de l’Atlas, de 3/9 °C sur l’Oriental, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, les versants Sud-Est, le Rif et les plaines intérieures et de 10/16 °C sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse.

– Mer agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.