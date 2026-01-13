Société

Météo. Températures en légère baisse ce mardi 13 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 janvier 2026:

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Chutes neige sur le Sud du Haut Atlas.

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses avec risque d’orage sur Chiadma, le Souss, l’Anti-Atlas et ses versants Est, Abda, Doukkala et le Sud du Haut Atlas dès l’après-midi.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines nord et centres, les Haut et Moyen Atlas et le Nord des provinces sahariennes avec quelques gouttes de pluies éparses, la nuit suivante.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes centres et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 11/18°C sur le Souss, le Nord des provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère baisse dans l’ensemble.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant agitée à forte l’après-midi entre Tanger et Tan-Tan, localement belle entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 janvier 2026 :

Oujda min 6 max 18

Bouarfa min 3 max 11

Al Hoceima min 10 max 16

Tétouan min 11 max 17

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 9 max 16

Tanger min 8 max 16

Kénitra min 6 max 16

Rabat min 8 max 16

Casablanca min 8 max 18

El Jadida min 8 max 17

Settat min 6 max 16

Safi min 8 max 17

Khouribga min 6 max 16

Béni Mellal min 5 max 19

Marrakech min 6 max 19

Meknès min 4 max 17

Fès min 4 max 17

Ifrane min –1 max 12

Taounate min 6 max 18

Errachidia min 2 max 12

Ouarzazate min 2 max 16

Agadir min 6 max 22

Essaouira min 9 max 19

Laâyoune min 10 max 24

Es-Semara min 9 max 24

Dakhla min 14 max 18

Aousserd min 12 max 25

Lagouira min 14 max 24

Midelt min 1 max 13

