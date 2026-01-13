Météo. Températures en légère baisse ce mardi 13 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Chutes neige sur le Sud du Haut Atlas.

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses avec risque d’orage sur Chiadma, le Souss, l’Anti-Atlas et ses versants Est, Abda, Doukkala et le Sud du Haut Atlas dès l’après-midi.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines nord et centres, les Haut et Moyen Atlas et le Nord des provinces sahariennes avec quelques gouttes de pluies éparses, la nuit suivante.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes centres et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 11/18°C sur le Souss, le Nord des provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère baisse dans l’ensemble.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant agitée à forte l’après-midi entre Tanger et Tan-Tan, localement belle entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 janvier 2026 :

– Oujda min 6 max 18

– Bouarfa min 3 max 11

– Al Hoceima min 10 max 16

– Tétouan min 11 max 17

– Sebta min 11 max 15

– Mellilia min 9 max 16

– Tanger min 8 max 16

– Kénitra min 6 max 16

– Rabat min 8 max 16

– Casablanca min 8 max 18

– El Jadida min 8 max 17

– Settat min 6 max 16

– Safi min 8 max 17

– Khouribga min 6 max 16

– Béni Mellal min 5 max 19

– Marrakech min 6 max 19

– Meknès min 4 max 17

– Fès min 4 max 17

– Ifrane min –1 max 12

– Taounate min 6 max 18

– Errachidia min 2 max 12

– Ouarzazate min 2 max 16

– Agadir min 6 max 22

– Essaouira min 9 max 19

– Laâyoune min 10 max 24

– Es-Semara min 9 max 24

– Dakhla min 14 max 18

– Aousserd min 12 max 25

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min 1 max 13