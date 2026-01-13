Météo. Températures en légère baisse ce mardi 13 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
- Chutes neige sur le Sud du Haut Atlas.
- Passages nuageux denses avec pluies ou averses avec risque d’orage sur Chiadma, le Souss, l’Anti-Atlas et ses versants Est, Abda, Doukkala et le Sud du Haut Atlas dès l’après-midi.
- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines nord et centres, les Haut et Moyen Atlas et le Nord des provinces sahariennes avec quelques gouttes de pluies éparses, la nuit suivante.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes centres et les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 11/18°C sur le Souss, le Nord des provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en légère baisse dans l’ensemble.
- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant agitée à forte l’après-midi entre Tanger et Tan-Tan, localement belle entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 janvier 2026 :
– Oujda min 6 max 18
– Bouarfa min 3 max 11
– Al Hoceima min 10 max 16
– Tétouan min 11 max 17
– Sebta min 11 max 15
– Mellilia min 9 max 16
– Tanger min 8 max 16
– Kénitra min 6 max 16
– Rabat min 8 max 16
– Casablanca min 8 max 18
– El Jadida min 8 max 17
– Settat min 6 max 16
– Safi min 8 max 17
– Khouribga min 6 max 16
– Béni Mellal min 5 max 19
– Marrakech min 6 max 19
– Meknès min 4 max 17
– Fès min 4 max 17
– Ifrane min –1 max 12
– Taounate min 6 max 18
– Errachidia min 2 max 12
– Ouarzazate min 2 max 16
– Agadir min 6 max 22
– Essaouira min 9 max 19
– Laâyoune min 10 max 24
– Es-Semara min 9 max 24
– Dakhla min 14 max 18
– Aousserd min 12 max 25
– Lagouira min 14 max 24
– Midelt min 1 max 13