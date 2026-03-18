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Météo. Températures en hausse sur les côtes atlantiques et le Sud ce mercredi 18 mars, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. 

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 18 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/03/2026 à 07h03

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Chute de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Pluies locales sur les plaines atlantiques au Sud d’El Jadida, le Sud-Est et le Souss.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines atlantiques nord, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les côtes sud.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Centre, le Sud de l’Oriental et les côtes sud, avec chasse poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -2/5 °C sur l’Atlas, de 5/10 °C sur le Sud de l’Oriental, le Rif et les versants Sud-est et de 10/16 °C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur les côtes atlantiques et le Sud, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan Tan, localement forte à très forte et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 mars 2026:

Oujda min 13 max 24

Bouarfa min 8 max 14

Al Hoceima min 8 max 17

Tétouan min 11 max 17

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 13 max 1_

Tanger min 13 max 20

Kénitra min 14 max 23

Rabat min 14 max 22

Casablanca min 13 max 22

El Jadida min 12 max 21

Settat min 11 max 21

Safi min 11 max 20

Khouribga min 11 max 19

Béni Mellal min 11 max 20

Marrakech min 12 max 24

Meknès min 12 max 20

Fès min 12 max 21

Ifrane min 5 max 13

Taounate min 13 max 22

Errachidia min 9 max 16

Ouarzazate min 9 max 17

Agadir min 13 max 21

Essaouira min 13 max 19

Laâyoune min 13 max 23

Es-Semara min 14 max 25

Dakhla min 14 max 21

Aousserd min 10 max 20

Lagouira min 13 max 21

Midelt min 7 max 16

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/03/2026 à 07h03
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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