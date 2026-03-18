Météo. Températures en hausse sur les côtes atlantiques et le Sud ce mercredi 18 mars, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.
- Chute de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.
- Pluies locales sur les plaines atlantiques au Sud d’El Jadida, le Sud-Est et le Souss.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines atlantiques nord, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les côtes sud.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Centre, le Sud de l’Oriental et les côtes sud, avec chasse poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de -2/5 °C sur l’Atlas, de 5/10 °C sur le Sud de l’Oriental, le Rif et les versants Sud-est et de 10/16 °C partout ailleurs.
- Températures maximales en hausse sur les côtes atlantiques et le Sud, et en baisse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan Tan, localement forte à très forte et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 mars 2026:
– Oujda min 13 max 24
– Bouarfa min 8 max 14
– Al Hoceima min 8 max 17
– Tétouan min 11 max 17
– Sebta min 13 max 16
– Mellilia min 13 max 1_
– Tanger min 13 max 20
– Kénitra min 14 max 23
– Rabat min 14 max 22
– Casablanca min 13 max 22
– El Jadida min 12 max 21
– Settat min 11 max 21
– Safi min 11 max 20
– Khouribga min 11 max 19
– Béni Mellal min 11 max 20
– Marrakech min 12 max 24
– Meknès min 12 max 20
– Fès min 12 max 21
– Ifrane min 5 max 13
– Taounate min 13 max 22
– Errachidia min 9 max 16
– Ouarzazate min 9 max 17
– Agadir min 13 max 21
– Essaouira min 13 max 19
– Laâyoune min 13 max 23
– Es-Semara min 14 max 25
– Dakhla min 14 max 21
– Aousserd min 10 max 20
– Lagouira min 13 max 21
– Midelt min 7 max 16