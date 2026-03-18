Météo. Températures en hausse sur les côtes atlantiques et le Sud ce mercredi 18 mars, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. . DR

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Chute de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Pluies locales sur les plaines atlantiques au Sud d’El Jadida, le Sud-Est et le Souss.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines atlantiques nord, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est et les côtes sud.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Centre, le Sud de l’Oriental et les côtes sud, avec chasse poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -2/5 °C sur l’Atlas, de 5/10 °C sur le Sud de l’Oriental, le Rif et les versants Sud-est et de 10/16 °C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur les côtes atlantiques et le Sud, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan Tan, localement forte à très forte et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 mars 2026:

– Oujda min 13 max 24

– Bouarfa min 8 max 14

– Al Hoceima min 8 max 17

– Tétouan min 11 max 17

– Sebta min 13 max 16

– Mellilia min 13 max 1_

– Tanger min 13 max 20

– Kénitra min 14 max 23

– Rabat min 14 max 22

– Casablanca min 13 max 22

– El Jadida min 12 max 21

– Settat min 11 max 21

– Safi min 11 max 20

– Khouribga min 11 max 19

– Béni Mellal min 11 max 20

– Marrakech min 12 max 24

– Meknès min 12 max 20

– Fès min 12 max 21

– Ifrane min 5 max 13

– Taounate min 13 max 22

– Errachidia min 9 max 16

– Ouarzazate min 9 max 17

– Agadir min 13 max 21

– Essaouira min 13 max 19

– Laâyoune min 13 max 23

– Es-Semara min 14 max 25

– Dakhla min 14 max 21

– Aousserd min 10 max 20

– Lagouira min 13 max 21

– Midelt min 7 max 16