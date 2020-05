© Copyright : DR

Des averses orageuses localement fortes accompagnées de rafales de vent et de grêle par endroits sont attendues vendredi 15 mai dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ces averses orageuses intéresseront, de 00h00 à 12h00, les provinces de Safi, El Jadida, Casablanca, Rabat, Essaouira, Kénitra, Mohammedia, Nouasser, Youssoufia, Berrechid, Ben Slimane, Témara-Skhirat, Salé, Sidi Bennour et Mediouna, indique la DMN dans un bulletin spécial de niveau orange.

De 12h00 à minuit, ces averses orageuses concerneront les provinces d'Azilal, El Haouz, Béni Mellal, Boulemane, Taroudant, Taza, Khénifra, Settat, Sefrou, Fqih Ben Salah et Midelt, précise la DMN.

Des averses modérées sont également attendues cet après-midi et dans la nuit à El Haouz, Meknès, El Hajeb, Chefchaouen, Boulemane, Ouazzane, Khénifra et Khémissat.

Des rafales de vent assez fortes (60 à 75 km/h) sont prévues aujourd'hui dans les plaines nord et centre, les hauteurs, le sud-est et le Saiss, poursuit le bulletin, ajoutant que des rafales similaires sont attendues vendredi dans l'Atlas, le sud-est, Rhamna et Tensift.