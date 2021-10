Entrée de Guelmim (Guelmim-Oued Noun). Autrefois centre caravanier sur la route de Tombouctou (au Mali), c'est toujours un lieu de commerce et d'échanges entre sédentaires et nomades du Sahara. La ville abrite un marché aux chameaux hebdomadaire, «Amhayrich», le plus grand du genre au Maroc.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 26 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Averses et orages dans les Haut et Moyen Atlas ainsi que dans l’Oriental.

- Faibles pluies et orages épars sur la rive méditerranéenne, les reliefs du Rif, dans le Saïss, les Hauts Plateaux et près d’Oulmès, et à la nuit tombée dans les plaines de la Chaouia et du Gharb.

- Quelques ondées et orages isolés à l’extrême sud du Royaume.

- Bancs de brume ou bruine par endroits près des côtes au nord du pays et celles proches de la plaine du Souss, ainsi que dans la région de Guelmim-Oued Noun.

- Vent modéré à relativement fort de secteur Est vers Tanger et généralement dans la rive Méditerranée; modéré de secteur nord dans les côtes proches de la plaine du Souss, ainsi que dans celles au sud du Maroc; faible à modéré de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à variable ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à forte entre le cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 26 octobre 2021.



Oujda : min (+12°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+14°C) ; max (+20°C)

Al Hoceïma : min (+15°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+16°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+21°C)

Melilla : min (+15°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+24°C)

Kénitra : min (+16°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+15°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+16°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+13°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+25°C)

Beni Mellal : min (+13°C) ; max (+24°C)

Marrakech : min (+15°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+13°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+20°C)

Taounate : min (+17°C) ; max (+27°C)

Errachidia : min (+16°C) ; max (+27°C)

Ouarzazate : min (+14°C) ; max (+26°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+27°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).