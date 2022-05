© Copyright : DR

Kiosque360. 2M a plutôt été regardée par les femmes que par les hommes et par les quinquagénaires, Al Aoula a plutôt été suivie par les 40-49 ans. Les jeunes ont préféré regarder les deux chaînes sur le web. Davantage de détails dans cette revue de presse tirée de l’hebdomadaire La Vie éco.

C’est une tradition installée depuis déjà plusieurs années. Les Marocains renouent avec leur télé, principalement les deux chaînes publiques, pendant le mois de Ramadan. C’est d’ailleurs pour cela que les deux chaînes réservent le meilleur de leurs programmes, particulièrement la fiction, à cette période. Les Marocains ont-ils été au rendez-vous cette année? Sur quoi ont porté leurs préférences et quelles sont les catégories sociales et d’âge qui ont le plus regardé la télé? Telles sont les questions auxquelles tente de répondre un sondage réalisé par le cabinet LMS-CSA pour le compte de La Vie éco et dont l’hebdomadaire a publié les conclusions dans son édition du vendredi 20 mai.



Pour commencer, question classique: quelle chaîne a été la plus regardée? Un Marocain sur deux affirme avoir regardé régulièrement la deuxième chaîne (51% des sondés), un peu plus ont regardé tantôt l’une des deux chaînes tantôt l’autre, alors que seulement un téléspectateur sur quatre (26%) a opté pour Al Oula. Signalons au passage que cette enquête ne porte que sur les chaînes de télévision nationales.

En termes d’audience, les chaînes marocaines arrivent en tête et de loin, mais elles ne sont pas les seules. Ainsi, l’audience cumulée moyenne sur tout le mois est de 65,3% pour 2M, 46,5% pour Al Oula et 16,2% pour Al Maghribia. Les autres chaînes SNRT ont capté 24% sur l’ensemble de la journée. Parmi ces dernières, on cite notamment Assadissa, Tamazight et Arryadia.

En nombre, ce sont près de 30 millions de Marocains qui ont suivi au moins une chaîne nationale durant le mois de Ramadan. La durée d’écoute par foyer, en moyenne quotidienne, est de 7 heures et 51 minutes. Le sondage nous apprend également que le public de 2M se compte essentiellement parmi les femmes (60%) et le public âgé entre 50 et 59 ans (61%). Al Aoula est, par contre, suivie à égalité par les deux sexes, mais curieusement par une catégorie d’âge inférieure.

Le gros de son public se compte parmi les 40-49 ans. Et les plus jeunes? Une peu plus loin, l’enquête de LMS publiée par La Vie éco nous apprend qu’ils regardent également la télévision marocaine, mais sur Internet. Les émissions de Ramadan 2022 suivies sur le net l’ont été principalement sur YouTube (68%) et sur Facebook (34%).



Ainsi, presque un Marocain sur 4 (soit 23%) affirme avoir suivi des émissions de Ramadan 2022 sur Internet. Environ une personne âgée de 15 à 19 ans sur deux (46%) et 4 personnes de catégorie sociale AB sur 10 (39%) ont suivi ce type d’émissions. Qu’ont-ils regardé le plus? Le sondage ne fait que confirmer une tendance déjà perceptible sur les réseaux sociaux. La série «Al Maktoub» diffusée par 2M est le programme de Ramadan 2022 qui a été le plus suivi sur le web (52% d’audience). Il est suivi de loin par «Ti Ra Ti-Kabour et Fatiha», avec Hassan El Fed en vedette (19%) et «Biya Oula Bik» et «Zenqat Assaada», avec 4% d’audience chacun.



Sur les écrans, même si la série «Al Maktoub» garde la vedette avec 57% d’audience, on ne retrouve plus le même classement. Cela est sans doute dû au fait que le public «classique» des deux chaînes se compte plutôt parmi les femmes et les personnes de plus de 40 ans, un public qui est moins «branché». Curieusement, le public de cette série se compte principalement parmi les femmes (75% des sondées) et des jeunes de 15-19 ans (82% des jeunes ayant affirmé avoir regardé régulièrement 2M).

Après «Al Maktoub», arrivent «La caméra cachée Mchiti Fiha» (43%), «Zenqat Assaada» (33%) et «Ti Ra Ti - Kabour et Fatiha» (17%) parmi les programmes les plus regardés régulièrement sur 2M. Sur Al Oula, ce sont les séries «Nisf Al Kamar» (19%) et «Moul Lmlih» (17%) qui sont les deux programmes qui ont été les plus suivis par les téléspectateurs réguliers de la chaîne.