Interact Club Lyautey Casa: un engagement solidaire qui se renforce d’année en année

Depuis six ans, l’Interact Club Lyautey Casa, regroupant 93 élèves du Lycée Lyautey âgés de 14 à 17 ans, poursuit son engagement pour un Maroc plus solidaire. Parrainé par le Rotary Casa Corniche, ce club de jeunes s’impose désormais comme une véritable force d’action, capable de mener des initiatives sociales et humanitaires d’envergure.

Au cours de l’année écoulée, les Interactiens ont multiplié les actions sur plusieurs fronts: aide sociale, éducation, solidarité en période de crise et projets de rénovation. En septembre 2024, ils se sont rendus à l’orphelinat de Sidi Bernoussi afin d’offrir une journée de jeux, de partage et de goûter à une centaine d’orphelins victimes du séisme. Le mois suivant, ils ont organisé une grande course solidaire qui a mobilisé parents, adolescents et enfants autour d’un objectif unique : lever des fonds pour contribuer à la reconstruction d’écoles détruites par la catastrophe.

À la fin du mois d’octobre, une autre initiative a conduit les jeunes bénévoles à la crèche de Sidi Moumen, où ils ont passé une journée entière à animer des ateliers de jeux, de perles et de dessins, tout en partageant un goûter chaleureux avec les enfants. Quelques semaines plus tard, en décembre, plus de 400 personnes ont répondu présentes au bal caritatif organisé par le club. Sur la piste de danse, les participants se sont unis dans un même élan de solidarité pour soutenir la reconstruction de l’école de Tidili, dans une ambiance festive animée par un DJ.

Le moment fort de l’année reste néanmoins la cinquième édition de l’action Grand Froid, menée du 20 au 23 décembre 2024 dans la région d’Aït Ourir. Ce projet d’envergure a permis à la fois de rénover une école locale, d’offrir un environnement d’apprentissage plus sûr aux enfants, et de distribuer des denrées alimentaires ainsi que des vêtements à la population, durement touchée par le séisme d’Al Haouz.

Une jeunesse mobilisée pour un Maroc solidaire

En parallèle, l’Interact a poursuivi d’autres initiatives solidaires et culturelles. En mars 2025, il a renouvelé l’opération Ramadan’Act, réalisée au centre culturel El Ghali de la Fondation Oum Keltoum, en préparant et en distribuant des paniers alimentaires aux familles démunies durant la rupture du jeûne. Le même mois, le complexe culturel de Sidi Belyout a vibré au rythme des chansons d’Abba lors de la projection spéciale de Mamma Mia !, qui a rassemblé un large public dans une ambiance festive et conviviale. Enfin, l’année s’est achevée en beauté avec l’inauguration, le 1er juillet 2025, de l’école Tifarouine, fruit de quatre mois de travail acharné et de mobilisation collective.

Pour l’année 2025-2026, les perspectives s’annoncent tout aussi ambitieuses. Dès le mois de septembre, le club a lancé son premier tournoi sportif et solidaire, combinant football et padel. Organisé sur deux week-ends, l’événement avait un objectif clair: chaque inscription devait contribuer au financement des prochains projets caritatifs, transformant chaque but marqué et chaque point gagné en un acte de solidarité. L’initiative a également permis de rassembler la communauté dans une atmosphère conviviale, enrichie par des animations, des stands de restauration et une tombola dotée de nombreux lots.

Le club prépare également la sixième édition du Grand Froid, appelée à élargir encore son périmètre d’action et à toucher davantage de familles vulnérables. En parallèle, les jeunes bénévoles entendent poursuivre la rénovation de la médina de Sidi Belyout, un projet initié en partenariat avec les autorités locales et d’autres établissements scolaires de Casablanca. Des initiatives éducatives et culturelles sont aussi prévues afin de continuer à soutenir les enfants et adolescents issus de milieux défavorisés.

Avec plus de 93 membres actifs et une communauté digitale de 12.000 abonnés, l’Interact Club Lyautey Casa s’impose comme un modèle de mobilisation. «Nous devons agir, c’est notre devoir en tant que jeunes citoyens marocains», affirment les membres du bureau du club.