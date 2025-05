Inezgane: arrestation d’une vendeuse de mélanges d’engraissement du corps

Les services de la police judiciaire d’Inezgane ont procédé à l’arrestation de la propriétaire d’un commerce spécialisé dans la vente de mélanges destinés à l’engraissement, utilisés par certaines femmes pour donner du volume à certaines parties de leur corps.

L’interpellation intervient après plusieurs semaines de cavale, la suspecte ayant fait l’objet d’un mandat de recherche depuis une descente policière menée en mars dernier dans son magasin. Celui-ci, explique Al Akhbar dans son édition du mercredi 7 mai, contenait une grande quantité de produits jugés non conformes aux normes sanitaires.

Selon les informations disponibles, l’arrestation de la suspecte est intervenue après qu’elle eut disparu des radars, à la suite de la descente policière de mars dernier. Ce jour-là, une jeune femme présente sur les lieux avait été arrêtée, tandis qu’un mandat de recherche avait été lancé contre la propriétaire, qui faisait la promotion de ces produits sur les réseaux sociaux. Tous les produits et préparations retrouvés avaient bien entendu été saisis, les enquêtes initiales ayant révélé qu’ils n’étaient soumis à aucun contrôle sanitaire et représentaient un danger pour la santé publique.

Al Akhbar ajoute que l’arrestation de la propriétaire de ce magasin s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne menée sous la supervision du parquet du tribunal de première instance d’Inezgane contre les promotrices de ce type de produits.

La même source rappelle la prolifération du phénomène, où des femmes recourent à ces mélanges malsains pour l’engraissement et pour augmenter le volume de certaines parties de leur corps. La demande pour ces produits a d’ailleurs connu une forte hausse ces dernières années, malgré leur dangerosité avérée.

Le journal rappelle également que deux semaines avant ces faits, la police judiciaire d’Inezgane, en coordination avec son homologue d’Agadir, avait déjà interpellé trois personnes, dont deux femmes, soupçonnées de faire la promotion de substances pharmaceutiques de contrebande susceptibles de nuire à la santé publique. Les deux femmes, une mère et sa fille, avaient été arrêtées en flagrant délit dans une maison à Inezgane, alors qu’elles préparaient des mélanges à base de produits chimiques et traditionnels destinés à l’engraissement, à la prise de poids et à l’augmentation des fessiers.

Lors de cette opération, ajoute le quotidien, la police avait saisi 19 kilogrammes de ces mélanges, ainsi que plusieurs flacons en plastique utilisés pour leur conditionnement. 1000 comprimés de contrebande, destinés également à la prise de poids, avaient été découverts lors de la perquisition.

D’après Al Akhbar, au cours de leur interrogatoire, les deux femmes ont révélé l’identité de leur principal fournisseur en substances pharmaceutiques et en mélanges non médicaux. Ce dernier a été localisé, puis arrêté à son tour dans un magasin de la même ville.