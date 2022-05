© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Quelques heures seulement après avoir braqué, ce mardi 17 mai 2022, une agence bancaire à Casablanca et alors qu’il se dirigeait vers Tiznit, un individu de 33 ans a été arrêté à Marrakech. Le récit.

La police judiciaire de Marrakech, en coordination avec celle de Casablanca et avec la Direction générale de la surveillance du territoire national, a arrêté ce mardi 17 mai 2022 un individu suspecté d’avoir commis un braquage d’une agence bancaire de Casablanca en utilisant une arme blanche.

Les investigations et enquêtes menées sitôt les service de sécurité informés, soutenues par une expertise technique et de reconnaissance faciale, ont permis d’identifier rapidement le mis en cause et le localiser dans les environs de Marrakech, alors qu’il se trouvait dans un autocar en route pour Tiznit.

Les services de police ont ainsi mis la main sur l’auteur du crime en un temps record. Il était en possession de 82.850 dirhams, équivalant au butin de son braquage.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le suspect, âgé de 33 ans, a commis son crime, en proférant des menaces, avec arme blanche. Il portait également une ceinture explosive factice qu’il utilisait pour disperser la foule venue l’arrêter.

Pour sa fuite, l'individu en question a utilisé un véhicule, propriété de l’entreprise dans laquelle il travaille. Il a pris soin de se débarrasser de la voiture dont il s’est servi. Elle a été localisée dans les environs de Tit Mellil à Casablanca. Dans ce véhicule, les services de police ont retrouvé une feuille manuscrite dans laquelle le suspect a noté le scénario de son opération et toutes les étapes de son projet criminel. Il s’est rasé et a changé de vêtements avant de se diriger depuis Casablanca vers son village natal, dans la région de Tiznit.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, confiée au BCIJ sous la supervision du parquet compétent, afin de connaître les tenants et les motivations de cet acte criminel et vérifier la nature des menaces proférées par le mis en cause au moment où il prenait la fuite.

Les perquisitions et saisies des vêtements que portait le suspect ainsi que l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession au moment des faits se poursuivent également. Ceux-ci seront soumis à expertises techniques et scientifiques.