Finale de la CAN 2025: les supporters des Lions de l’Atlas refont le film

La soirée s’annonçait historique, elle s’est finalement refermée sur un goût d’amertume. En finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc, la sélection nationale s’est inclinée 1-0 après prolongations face au Sénégal, dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Une défaite cruelle, au terme d’un match sous haute tension, qui a laissé les supporters oscillant entre colère, lassitude et résignation.

Tout semblait pourtant réuni pour un sacre attendu depuis trop longtemps. À domicile, devant un public acquis à sa cause et après un parcours globalement convaincant, le Maroc abordait cette finale avec l’étiquette de favori.

Pour beaucoup de supporters, le tournant du match reste ce penalty manqué par Brahim Diaz, symbole d’une pression mal gérée et d’une occasion gâchée dans un rendez-vous où chaque détail compte. «Le penalty raté a fait chuter le moral de l’équipe», confie un supporter oujdi, avant de tempérer: «Malgré cela, on ne peut que dire bravo aux joueurs, sincèrement.»

(M.Chellay/Le360)

Pour lui, cette génération conserve un potentiel intact. «Nous avons un grand groupe, capable de se rattraper lors de la Coupe du monde aux États-Unis, si Dieu le veut. Nous avons pleinement confiance en eux. C’est une sélection de rêveurs», dit-il.

D’autres adoptent un regard plus critique sur les raisons de l’échec. «Les joueurs ont été performants tout au long de la compétition, mais lors de ce match, ils avaient déjà disputé 120 minutes auparavant, ce qui a été physiquement difficile pour eux», analyse un deuxième supporter. Mais selon lui, la fatigue n’explique pas tout puisque «les changements opérés n’étaient pas au niveau. La défaite en finale est principalement due à ce facteur».

(M.Oubarka/Le360)

«Les Lions de l’Atlas avaient tous les éléments en main pour décrocher la coupe, mais n’ont pas su concrétiser cette opportunité», lâche un supporter.

Malgré la défaite, certains préfèrent retenir le positif. «Les Lions ont fait de leur mieux, mais n’ont pas pu gagner. Ceci dit, l’organisation est top», conclut un jeune de Tanger, résumant ce mélange de déception sportive et de fierté collective qui domine à quelques heures de cette finale.

(S.Kadry/Le360)