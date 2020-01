© Copyright : DR

Kiosque360. Un jeune homme, qui se fait passer pour un «coach religieux», propose un programme de formation basé sur les «plus beaux noms d’Allah» et destiné à contrôler son destin. Le tout en seulement deux jours et pour la modique somme de 6.000 dirhams.

Comment devenir riche «dans le halal»? La réponse est simple: il faut apprendre par cœur les «99 plus beaux noms d’Allah», porter un joli costume agrémenté d'une cravate bien choisie, afficher un large sourire. Le reste est facile: une annonce joliment travaillée où apparaît, bien en évidence et en caractères lisibles, la mention «Coach religieux». C’est la tendance, écrit le quotidien Assabah dans sa livraison du jeudi 16 janvier.

Un jeune homme vient ainsi de se proclamer «coach religieux» en proposant un programme de formation de deux jours. Il offre à ses clients l’occasion de leur vie pour devenir riches et, accessoirement, rencontrer l’amour de leur vie. Bref, réaliser tous leurs souhaits. Au terme de ce programme, l’intéressé qui aura déboursé, en contrepartie, la rondelette somme de 6.000 dirhams, aura même la garantie de s’asseoir aux côtés du prophète.

Pour faire sérieux, le coach propose un programme basé uniquement sur les «plus beaux noms d’Allah» pour, selon les termes de l’annonce, «activer les énergies supérieures». Ainsi, relève le quotidien, le «commerce de la religion» évolue. Il ne se limite plus au chioukhs, «rouqat» et autres spécialistes de l’exorcisme version musulmane qui expulsent les djinns des corps des femmes à longueur de journée et finissent le plus souvent par coucher avec leur victime. Fini les vielles méthodes qui consistent à déclamer quelques versets plus au moins intelligiblement sur un liquide que l’ont fait ingurgiter au «patient» qui, généralement, finit aux urgences...

Ces méthodes archaïques sont, en effet, dépassées. Fini également les visites de recueillement sur les tombes des saints. A l’heure des nouvelles technologies, des jeunes gens ont inventé d’autres moyens pour faire passer les gens de la misère et la désolation à l’opulence et la prospérité, moyennant seulement 6.000 dirhams.