Alors que le Maroc est engagé dans un vaste programme de généralisation de la couverture sociale, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) continue de faire l’objet de virulentes critiques de la part de ses adhérents, au point qu'elle est désormais accusée d’aller à contre-sens du projet hautement stratégique de la généralisation de la couverture médicale.

Dans son édition du vendredi 6 janvier, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et du droit à la vie vient de saisir le ministère de la Santé au sujet des plaintes qui se multiplient à l’encontre de la CNOPS. Il appelle ainsi le ministre de tutelle à intervenir pour mettre fin aux pratiques de la direction de la caisse, qui constituent une entrave au projet de généralisation de la couverture médicale.

En fait, comme l’écrit le quotidien, si le Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et du droit à la vie réagit aujourd’hui, c’est parce que des adhérents de la CNOPS sont de plus en plus nombreux à se plaindre de retards dans le remboursement de leurs soins.

Comme l’explique l’organisation dans un communiqué dont se fait écho Al Ahdath Al Maghribia, les plaintes reçues rapportent que des délais de plus de quatre mois sont désormais nécessaires pour obtenir le remboursement des frais engagés par les adhérents.

La situation est problématique pour les patients atteints de maladies chroniques nécessitant de longues périodes de traitement. Les plaintes reçues par le réseau font d’ailleurs état d’adhérents contraints d’interrompre leur traitement en raison du retard de remboursement des frais.

En guise de comparaison, le communiqué cité par le journal rappelle que d’autres organismes de prévoyance, civiles ou militaires, traitent en général les dossiers de leurs adhérents dans une période comprise entre 5 et 15 jours.

Le Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et du droit à la vie, qui impute la responsabilité de ce retard à la direction de la CNOPS, rappelle qu’il a, à maintes reprises, saisi les autorités de tutelle afin de mettre un terme au mandat de l’actuel directeur de la caisse qui, selon la même source, a déjà dépassé de 10 ans l’âge légal de la retraite. Le réseau s’interroge sur la légalité du dernier prolongement de son mandat. S’il s’avérait non réglementaire, il impliquerait de graves conséquences sur les décisions prises récemment par la caisse.

Quoi qu'il en soit, le Réseau insiste auprès du ministère de tutelle pour qu'il mette en place des mécanismes garantissant des remboursements dans des délais raisonnables. Ceci permettrait de mettre un terme à ce que vivent aujourd’hui les adhérents de la CNOPS, et permettrait à ceux des autres organismes de ne pas subir les mêmes dysfonctionnements à l’avenir.